به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر حسن زائری لطف از ابلاغ طرح «رتبه‌بندی نشریات دانشجویی وزارت بهداشت» به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: اجرای این طرح باعث ایجاد انگیزه و شرایط خوبی در حوزه نشریات دانشجویی در سطح کمی و کیفی خواهد شد و برای نخستین بار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی عملیاتی می‌شود.

وی افزود: اجرای طرح «رتبه‌بندی نشریات دانشجویی» در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی، زمینه‌های مناسبی برای ارائه تسهیلات به نشریات دانشجویی فراهم می‌کند.

زائری لطف اظهار داشت: دبیرخانه نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت به منظور ایجاد شرایط مناسب و قانونمند در عرصه نشریات دانشگاهی، بهبود سطح کیفی‏، وحدت رویه در ارزیابی نشریات و ایجاد زمینه مناسب برای ارائه تسهیلات به نشریات دانشجویی، با تشکیل کمیته ارزیابی نشریات و ایجاد سامانه اینترنتی ارزیابی نشریات، اقدام به رتبه‌بندی نشریات دانشجویی می کند.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت به اهداف مهم طرح «رتبه‌بندی نشریات دانشجویی وزارت بهداشت» اشاره کرد و گفت: «رتبه‌بندی نشریات دانشجویی بر اساس معیارهای استاندارد»، «ایجاد گیشه نشریات دانشجویی وزارت بهداشت به منظور ارائه و فروش» ، « پایش مستمر نشریات دانشجویی علوم پزشکی»، «ایجاد آرشیو نشریات دانشگاهی» از اهداف این طرح است.

وی گفت: «ایجاد بانک جامع آمار و اطلاعات نشریات دانشگاهی»، «ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی فعالیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه نشریات» ، «ایجاد انگیزه در فعالان دانشجویی جهت ارتقای سطح فعالیت‌های نشریاتی»، «ساماندهی اعتبارات و حمایت‌های مالی از نشریات دانشجویی» از دیگر اهداف این طرح است.

زائری لطف «ایجاد وحدت‌رویه در حمایت‌های مادی و معنوی از نشریات دانشجویی» و نیز «ارتقاء بر کیفیت نشریات و حضور پررنگ و مؤثر در جشنواره‌های سراسری نشریات » را از دیگر خروجی‌ها و اهداف اصلی اجرای طرح‌رتبه‌بندی نشریات دانشجویی برشمرد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: با ایجاد گیشه نشریات دانشجویی در قالب اجرای این طرح، مخاطبان و علاقه‌مندان نشریات و رسانه‌ها، می‌توانند به نشریات در سطح وزارت بهداشت دسترسی پیدا کنند. با تقویت استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و صرفه جویی در هزینه های چاپ نشر و حفظ محیط زیست، به استقلال نشریات دانشجویی نیز کمک شایانی می شود.

زائری لطف ادامه داد: یکی از دغدغه های اصلی نشریات دانشجویی، موضوع تخصیص اعتبارات حوزه نشریات و مشکلات مربوط به چاپ نشریات دانشجویی بود که امیدواریم اجرای طرح «رتبه‌بندی نشریات دانشجویی» علاوه بر ساماندهی اعتبارات و حمایت‌های مادی و معنوی موجب وحدت رویه و اطلاعات جامعی از این امر در سطح دانشگاهها خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: ماحصل این اقدامات، ارتقای کیفیت نشریات دانشجویی در سطح وزارت بهداشت است که باعث می‌شود دانشجویان علوم پزشکی علاوه بر ارتقای اندیشه و کسب توانمندی های شخصی، حضور پررنگی در جشنواره‌های مختلف بخصوص جشنواره « تیتر» که همه ساله بین وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود، داشته باشند.

زائری‌لطف با اشاره به اینکه ایجاد و تدوین سامانه رتبه‌بندی نشریات دانشجویی که مصوبه شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت بهداشت بود، از نظرات فعالان حوزه نشریات و کارشناسان محترم دانشگاه‌ها بهره گرفته شد، اظهار داشت: نقطه نظرات خوبی ارائه شد و تمامی ادوار خانه نشریات با ارائه نظرات مستمر خود در تدوین «سامانه رتبه بندی نشریات دانشجویی» نقش داشتند.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، یکی دیگر از ویژگی های طرح رتبه‌بندی نشریات دانشجویی را، موضوع ارزیابی نشریات صوتی آنها عنوان کرد و ادامه داد: از دیگر مزیت‌ها و خروجی‌های سامانه رتبه‌بندی نشریات دانشجویی، این است که عواید حاصل از فروش نشریات، متعلق به همان نشریه خواهد بود و این موضوع می تواند به استقلال نشریات دانشجویی بیانجامد.

زائری‌لطف خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در شرایط کرونایی به سر می‌بریم، امکان برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت حضوری وجود ندارد و در قالب محتواهای آموزشی، تلاش داریم موضوعات آموزشی کار با سامانه رتبه‌بندی نشریات دانشجویی را در اختیار جامعه هدف خود قرار دهیم.

وی افزود: در این راستا فیلم آموزشی «کار با سامانه رتبه‌بندی نشریات دانشجویی» را به منظور آموزش مدیران مسؤول و کارشناسان نشریات دانشگاه‌ها، باهمکاری دانشگاه‌های مجازی آماده و امکان دانلود فیلم از طریق سامانه مذکور فراهم شده است.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت اظهار داشت: در کنار این فیلم آموزشی، مقرر شد تعداد محدودی از کارشناسان نشریات مناطق دهگانه آمایشی، آموزش‌های لازم چگونگی کار با سامانه رتبه‌بندی نشریات دانشجویی را فراگرفته و آنها نیز این آموزش‌ها را به دانشگاه‌های تحت مناطق خود انتقال دهند.

زائری لطف گفت: در این سامانه، ابزاری طراحی شده که امکان دسته‌بندی نشریات، بر اساس منطقه، دانشگاه، دوره انتشار، زمینه انتشار، نوع نشریه، بازده انتشار، رتبه نشریه و .... وجود دارد. همچنین این اداره کل از نظرات تمامی مخاطبان سامانه جهت بهبود و رفع کاستی ها و نواقص استقبال خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت افزود: امتیاز نشریات دانشجویی از حیث معیارهای کمّی توسط کمیته ارزیابی هر دانشگاه متشکل از دو عضو اصلی دانشجویی، عضو کمیته ناظر بر نشریات و کارشناسان نشریات دانشگاه‌ها، و معیارهای کیفی به صورت متمرکز در دبیرخانه نشریات دانشگاهی واقع در وزارت بهداشت،‌ محاسبه می‌شود. همچنین هر نشریه با توجه به امتیاز کسب شده در شش گروه، الف، ب، ج، د، ه، و رتبه‌بندی و متناسب با این امتیاز از تسهیلات تعیین شده برخوردار خواهد شد.

زائری لطف تاکید کرد: در این طرح بارگذاری نشریه از سوی مدیرمسئول در سامانه انجام و فشردن ثبت نهایی به منزله انتشار نشریه بوده و انتشار نشریه در دیگر بسترهای حقیقی و مجازی نیازی به تایید کارشناس نشریات دانشگاهی در سامانه دارد، از این رو در این سامانه به هیچ وجه نظارت پیش از چاپ انجام نخواهد شد. در ضمن اعطای تسهیلات به نشریات دانشجویی منوط به ثبت و بارگذاری نشریات در این سامانه و تعیین امتیاز و رتبه نشریه خواهد بود.

وی گفت: ورود امتیاز کمی نشریات در هر دانشگاه برعهده کارشناسان نشریات دانشگاهی و بارگذاری نشریات منتشر شده برعهده مدیران مسؤول نشریات دانشجویی است و فیلم‌های آموزشی تهیه شده در قسمت راهنمای کار با سامانه، سعی کرده این فرآیند را بخوبی آموزش دهد.

سامانه خانه نشریات دانشجویی از طریق آدرس در سایت www.khanehnashriat.ir در دسترس علاقمندان به حوزه نشریات دانشجویی خواهد بود.