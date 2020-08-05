ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو به لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: در تماس با آقای شربل وهبه وزیر امور خارجه لبنان، همبستگی قاطع و راسخ ایران با لبنان را تکرار کردم.

وی تاکید کرد: ایران در حال ارسال بیمارستان صحرایی و دارو برای کمک به امدادرسانی در برابر این فاجعه است. ایران در کنار لبنان می‌ایستد.

رئیس دستگاه دیپلماسی امروز در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه لبنان با اعلام مراتب همدردی با ملت و دولت لبنان، جان باختن شهروندان لبنانی در حادثه انفجار مخزن در بندر بیروت را به همتای لبنانی و ملت و دولت این کشور تسلیت گفت.

وی در این گفتگو با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح در کنار ملت و دولت لبنان قرار دارد، آمادگی کشورمان بر اساس دستور ریاست جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک در قالب نیازهای ضروری و زیرساختی و همچنین نیازهای فوری خصوصاً در حوزه انساندوستانه به کشور دوست و برادر لبنان را به اطلاع وزیر امور خارجه لبنان رساند.