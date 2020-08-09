ابوالفضل اسماعیلی در گفتگو با مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی تکمیل سرویس بهداشتی و نمازخانه روستای روئین در شهرستان اسفراین به اتمام رسید.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با بیان اینکه این پروژه باهدف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش خدمات در روستای هدف گردشگری روئین اجرا شد، تصریح کرد: ۴۰۰ میلیون ریال برای این امر هزینه شد.

وی افزود: تکمیل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله عوامل مؤثر در جذب و ماندگاری مسافر است که این مهم را در روستاهای هدف گردشگری دنبال می‌کنیم.

اسماعیلی در انتها گفت: روستای تاریخی روئین در ۲۷ کیلومتری شمال اسفراین، یکی از منحصربه‌فردترین بافت‌های تاریخی را در میان روستاهای کشور به خود اختصاص داده و واجد ارزش‌های تاریخی و فرهنگی است؛ همچنین به دلیل برخورداری از طبیعتی سرسبز، ارتفاعات بلند، رودخانه دائمی، درخت‌های چنار قدیمی و … این روستا به‌عنوان هدف گردشگری انتخاب شده است.