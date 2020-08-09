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۱۹ مرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۳۸

معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی خبر داد

تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در روستای روئین اسفراین

تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در روستای روئین اسفراین

بجنورد- معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در روستای روئین اسفراین با هزینه ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.

ابوالفضل اسماعیلی در گفتگو با مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی تکمیل سرویس بهداشتی و نمازخانه روستای روئین در شهرستان اسفراین به اتمام رسید.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی با بیان اینکه این پروژه باهدف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش خدمات در روستای هدف گردشگری روئین اجرا شد، تصریح کرد: ۴۰۰ میلیون ریال برای این امر هزینه شد.

وی افزود: تکمیل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله عوامل مؤثر در جذب و ماندگاری مسافر است که این مهم را در روستاهای هدف گردشگری دنبال می‌کنیم.

اسماعیلی در انتها گفت: روستای تاریخی روئین در ۲۷ کیلومتری شمال اسفراین، یکی از منحصربه‌فردترین بافت‌های تاریخی را در میان روستاهای کشور به خود اختصاص داده و واجد ارزش‌های تاریخی و فرهنگی است؛ همچنین به دلیل برخورداری از طبیعتی سرسبز، ارتفاعات بلند، رودخانه دائمی، درخت‌های چنار قدیمی و … این روستا به‌عنوان هدف گردشگری انتخاب شده است.

کد مطلب 4994409

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