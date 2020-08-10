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۲۰ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

گزارش پلیس راهور؛

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-تهران/ افزایش ۳.۴ درصدی تردد

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-تهران/ افزایش ۳.۴ درصدی تردد

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: شاهد ترافیک سنگین در آزادراه ساوه- تهران محدوده نسیم شهر و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج تهران حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک هستیم.

سرهنگ نادر رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: شاهد ترافیک سنگین در آزادراه ساوه- تهران محدوده نسیم شهر و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین- کرج و کرج- تهران حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک هستیم.

وی افزود: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت، تردد روان گزارش شده است.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا محورهای شمالی فاقد هر گونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی در محورهای برون شهری نسبت به روز قبل ۳.۴ درصد افزایش تردد داشته‌ایم و همچنین محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل هستند:

ردیف

نام محور

استان

تعداد وسیله نقلیه

۱

آزادراه کرج - تهران

البرز

۱۵۸۷۹۰

۲

آزادراه قزوین - کرج

البرز

۱۳۶۴۲۵

۳

آزادراه کرج - قزوین

البرز

۱۲۶۶۷۶
کد مطلب 4994772

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      نظر من این است ترامپ بهتر است

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