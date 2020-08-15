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۲۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مراجعه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برای ثبت نام کارت ملی هوشمند

مراجعه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برای ثبت نام کارت ملی هوشمند

سخنگوی سازمان ثبت احوال از مراجعه ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر برای ثبت نام کارت ملی هوشمند طی هر ماه خبر داد.

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت نام کارت هوشمند ملی گفت: براساس برآوردهای انجام شده حدود ۵ میلیون نفر از افراد واجد شرایط، فاقد کارت ملی هوشمند هستند و هر روز تعدادی از هموطنان برای ثبت نام کارت به دفاتر مراجعه می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کرونا باعث کاهش مراجعه مردم شده است یا خیر گفت: در هر حال، شیوع کرونا بر همه جوانب زندگی تأثیر داشته است اما افرادی که نیازمند دریافت کارت ملی هوشمند هستند مراجعه می‌کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال در مورد تولید کارت هوشمند تاکید کرد: چنانچه بدنه کارت ملی هوشمند تولید و در اختیار ما قرار گیرد ما مشکلی برای توزیع نداریم و می‌توانیم روزانه تا ۲ و نیم میلیون کارت را تولید و توزیع کنیم.

وی گفت: در حال حاضر مشکلاتی که در تولید بدنه کارت از سوی چاپخانه دولتی وجود دارد باعث شده صدور و ارائه کارت‌ها زمان بر شود و افراد مدت زیادی در نوبت دریافت کارت هوشمند قرار گیرند.

ابوترابی اظهار داشت: مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شده و قرار است به زودی تصمیمات جدی و خوبی اتخاذ شود.

کد مطلب 4998616
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • ارشام IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
      3 0
      پاسخ
      چرا حرف الکی میزنید..مردمو مچل کردید

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