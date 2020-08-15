مراجعه ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر برای ثبت نام کارت ملی هوشمند

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت نام کارت هوشمند ملی گفت: براساس برآوردهای انجام شده حدود ۵ میلیون نفر از افراد واجد شرایط، فاقد کارت ملی هوشمند هستند و هر روز تعدادی از هموطنان برای ثبت نام کارت به دفاتر مراجعه می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کرونا باعث کاهش مراجعه مردم شده است یا خیر گفت: در هر حال، شیوع کرونا بر همه جوانب زندگی تأثیر داشته است اما افرادی که نیازمند دریافت کارت ملی هوشمند هستند مراجعه می‌کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال در مورد تولید کارت هوشمند تاکید کرد: چنانچه بدنه کارت ملی هوشمند تولید و در اختیار ما قرار گیرد ما مشکلی برای توزیع نداریم و می‌توانیم روزانه تا ۲ و نیم میلیون کارت را تولید و توزیع کنیم.

وی گفت: در حال حاضر مشکلاتی که در تولید بدنه کارت از سوی چاپخانه دولتی وجود دارد باعث شده صدور و ارائه کارت‌ها زمان بر شود و افراد مدت زیادی در نوبت دریافت کارت هوشمند قرار گیرند.

ابوترابی اظهار داشت: مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شده و قرار است به زودی تصمیمات جدی و خوبی اتخاذ شود.