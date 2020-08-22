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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۱۹

با انتشار پستی در کانال ایتا؛

امام جمعه پردیسان قم ازسمتش استعفاکرد

امام جمعه پردیسان قم ازسمتش استعفاکرد

قم - امام جمعه پردیسان قم با بیان اینکه رسالت امامت جمعه را بر دوش خود احساس نمیکند با انتشار پستی در کانال شخصی اش از سمت امامت جمعه پردیسان قم استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قوامی امام جمعه پردیسان شامگاه جمعه با انتشار پستی در کانال رسمی خود در پیام‌رسان ایتا با این عنوان «حال که رسالت امامت جمعه را بر دوشم احساس نمی‌کنم باقی عمرم را به عنوان سرباز امام خامنه ای در خدمت مدیریت اسلامی و فقه الاداره هستم» به نظر می‌رسد از سمت امامت جمعه منطقه پردیسان استعفا کرده است.

گفتنی است حدود یک ماه پیش نیز حجت‌الاسلام والمسلمین قوامی به دلیل همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها در اجرای تعدادی از طرح‌های فرهنگی و مذهبی ستاد نمازجمعه در پردیسان به نشانه اعتراض مدتی از اقامه نماز جمعه امتناع می‌کردند و در این مدت امام جمعه موقت خطبه‌ها را ایراد می‌کرد.

کد مطلب 5004616

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
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      حیف است ایشان استعفا بدهد امام جمعه‌ای عالم، مجتهد، متعهد، دلسوز، انقلابی، پرکار و پرتلاش، آگاه به زمان، مدیر و مدبر؛ البته عتابات تند ایشان از سر دلسوزی است

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