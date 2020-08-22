به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، در پایان معاملات جمعه به وقت آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران) و پس از تقویت دلار به دنبال انتشار دادههای اقتصادی قدرتمند آمریکا، قیمت جهانی طلا به کمترین میزان در یک هفته گذشته رسید و دومین افت هفتگی متوالی خود را ثبت کرد.
قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱٫۹۳۹.۶۴ دلار رسید؛ البته قیمت این شاخص در آغاز معاملات دیشب بیش از یک درصد سقوط کرده بود و به ۱٫۹۱۰.۹۹ دلار رسیده بود.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا هم بدون تغییر در ۱٫۹۴۷ دلار بسته شد.
قیمتهای طلا، این هفته خود را با ضرری ۰.۳ درصدی به پایان رساندند؛ این در حالی است که در اوایل این هفته قیمت طلا به بالای ۲٫۰۰۰ دلار هم رسیده بود.
پس از اینکه دادههای آیاچاس مارکیت نشان داد که فعالیت تجاری آمریکا به بالاترین سطح خود از اوایل ۲۰۱۹ رسیده است، شاخص دلار ۰.۶ درصد در برابر. ارزهای مهم جهان رشد کرد.
تقویت دلار باعث شد تا قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری گرانتر تمام شود و این امر تقاضای طلا را کاهش داد.
نظر شما