نمایشگاه مجازی شهدای سلامت برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کروناروایت گفت: این نمایشگاه با یاد سپیدپوشانی که جان خود را پای درمان کرونا گذاشتند و با ادای احترام به درمانگرانی که همچنان پنجه در پنجه کرونا از سلامت هموطنان خود دفاع می‌کنند، طراحی و راه‌اندازی شده است و از ۱ تا ۱۴ شهریور با رجوع به سایت خانه هنرمندان ایران قابل مشاهده است.

محمد کیاسالار ضمن تشکر از همراهی خانه هنرمندان ایران، درباره نخستین آثاری که در این نمایشگاه مجازی اکران شده است، گفت:

مرتضی رضایی و همسرش خانم یکتا دو نفر از هنرمندانی هستند که در بخش <کرونا به روایت تصویر> با رویداد کرونا روایت همراه شده‌اند. این زوج هنرمند در روزهای قرنطینه ناشی از کرونا به این فکر افتادند که با خلق آثار هنری از کادر بهداشت و درمان قدردانی کنند.

آنها فراخوانی را در صفحات اجتماعی خود اعلام کردند و بسیاری از هنرمندان و هنرجویان برای تقدیر از کادر بهداشت و درمان کشور با آنها همراه شدند. در این پویش مردمی تاکنون نزدیک به هزار اثر برای تقدیم به پزشکان و پرستاران و سایر درمانگران کرونا گردآوری شده است.

مرتضی رضایی به تازگی پروژه‌ای با موضوع نقاشی پرتره شهدای سلامت را نیز آغاز کرده و تا کنون پرتره ۲۵ شهید از بیش از ۱۶۰ شهید سلامت را به اتمام رسانده است.

آنچه اکرانش از روز پزشک در این گالری مجازی آغاز شده، ۲۵ پرتره مرتضی رضایی و ۱۴ نقاشی خط همسرش خانم یکتاست.

به گفته کیاسالار، طبق توافقی که بین کروناروایت و خانه هنرمندان ایران انجام شده، گزیده متنوعی از آثار تصویری کروناروایت مشتمل بر عکس، پوستر، طرح، کارتون و نقاشی نیز در نمایشگاه پاییزی کروناروایت اکران خواهد شد.