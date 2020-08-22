کاهش ۵ تا ۱۰ درجه دما در نوار شمالی/ ادامه رگبارهای تابستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین اطلاعات نقشه‌های پیش یابی هواشناسی امروز برای نواحی از استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی افزایش ابر همراه با رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

طی روزهای یکشنبه و دوشنبه فعالیت سامانه بارشی در مناطق ذکر شده تشکیل خواهد شد و برای بخش‌هایی از شمال شرق و شرق کشور ابرناکی و بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

روز دوشنبه سامانه بارشی در نواحی شمال غرب کشور تضعیف شده و برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از اردبیل بارش پراکنده انتظار می‌رود.

لازم به ذکر است که طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از کرمان، هرمزگان و شرق فارس رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر روز شنبه تا اواسط هفته برای نوار شمالی کشور روند کاهشی دما ۵ تا ۱۰ درجه انتظار می‌رود، طی سه روز آینده برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سمنان، قم، شمال اصفهان، البرز، جنوب تهران و مرکزی و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود؛ دریای عمان و نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس نیز طی روزهای شنبه تا دوشنبه مواج است. دریای خزر از شنبه تا اوایل وقت سه‌شنبه مواج خواهد بود.