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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۲۷

با ادامه شیوع کرونا؛

«حراج تهران» شهریورماه هم برگزار نمی‌شود

«حراج تهران» شهریورماه هم برگزار نمی‌شود

سیزدهمین دوره «حراج تهران» به دلیل تداوم وضعیت نامساعد و نگران‌کننده شیوع بیماری کرونا در شهریورماه نیز برگزار نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی «حراج تهران»، «حراج تهران» در خصوص برگزاری دوره سیزدهم اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «سیزدهمین دوره «حراج تهران» که قرار بود در تاریخ ۲۷ تیرماه برگزار شود به دلیل اوج گیری شیوع بیماری کرونا در این زمان با ۲ ماه تاخیر به جمعه ۲۸ شهریور ماه موکول شد اما باتوجه به تداوم وضعیت نامساعد و نگران کننده شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری آن در شهریورماه نیز وجود ندارد. در نتیجه تصمیم فعلی «حراج تهران» برگزاری حراج «هنر معاصر و مدرن» در فصل پاییز است.

«حراج تهران» ضمن ادای احترام به جامعه پزشکی و خدمتگزاران حوزه سلامت؛ درگذشت جمعی از هموطنان عزیزمان در اثر بیماری کرونا را به همه ایرانیان تسلیت عرض می‌نماید.»

کد مطلب 5004913
زهرا منصوری

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