به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی «حراج تهران»، «حراج تهران» در خصوص برگزاری دوره سیزدهم اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «سیزدهمین دوره «حراج تهران» که قرار بود در تاریخ ۲۷ تیرماه برگزار شود به دلیل اوج گیری شیوع بیماری کرونا در این زمان با ۲ ماه تاخیر به جمعه ۲۸ شهریور ماه موکول شد اما باتوجه به تداوم وضعیت نامساعد و نگران کننده شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری آن در شهریورماه نیز وجود ندارد. در نتیجه تصمیم فعلی «حراج تهران» برگزاری حراج «هنر معاصر و مدرن» در فصل پاییز است.

«حراج تهران» ضمن ادای احترام به جامعه پزشکی و خدمتگزاران حوزه سلامت؛ درگذشت جمعی از هموطنان عزیزمان در اثر بیماری کرونا را به همه ایرانیان تسلیت عرض می‌نماید.»