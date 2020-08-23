۳۰ درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان غربی تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری شنبه شب در گفتگوی خبری با بیان اینکه از موانع اصلی رونق تولید در استان تحریمها، نوسانات ارزی، عدم بازگشت ارز و ضعف مدیریت در برخی واحدهای تولیدی است، افزود: رفع موانع تولید در دستور کار قرار دارد که در این راستا سال گذشته با احیای ۱۵۰ واحد تولید و صنعتی رتبه نخست احیای واحدها را داشتیم.
وی با اشاره به اینکه پیگیری برخی از واحدهای تولیدی که مشکلات بانکی دارند و میتواند زمینه اشتغالزایی ۷۰۰ نفر را ایجاد کند، ادامه داد: برای حل مشکلات تولید علاوه بر برگزاری نشستهای تخصصی، جذب سرمایه گذاری به طور جدی در دستور کار قرار دارد
شهریاری با بیان اینکه کشاورزی استان ظرفیتهای ویژه ای دارد که بخوبی به دلیل نگاه سنتی از آن استفاده نشده است، گفت: بهره مندی از دانش روز در این بخش پیگیری میشود.
استاندار آذربایجان غربی به برنامههای هفته دولت اشاره کرد و افزود: در هفته دولت امسال نزدیک به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی افتتاح و کلنگ زنی میشود. در بخش اقتصادی با افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۹ پروژه با سرمایه گذاری ۵۱۱ میلیارد تومانی برای یکهزار و ۵۳۷ نفر ایجاد اشتغال میشود.
شهریاری اضافه کرد: در بخش عمرانی نیز ۴۵۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۲۳ میلیارد تومان به بهره برداری میرسد، علاوه بر این ۵۶ پروژه نیز با اعتبار ۱۷۵ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد عمده در برنامههای هفته دولت بهره برداری از پروژههای محرومیت زدایی و مؤثر در زندگی مردم است، توجه ویژه به مناطق محروم و کاهش شکاف عدالتی با رویکرد توسعه متوازن در این هفته با افتتاح پروژهها تا حدود بسیاری محقق میشود.
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه برای ارتقای شاخصهای توسعهای تلاشهای مهمی در بخشهای گاز رسانی، آب روستایی، بهداشت و درمان و زیرساختهای کشاورزی انجام گرفته است، عنوان کرد: در بخش گاز رسانی ۷۰ درصد جمعیت روستایی و نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت شهری از گاز بهره مند هستند، در آب روستایی ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر هستیم.
شهریاری با اشاره به تحول اساسی در حوزه بهداشت و درمان استان گفت: امسال بیمارستانهای اشنویه، پیرانشهر و شاهین دژ به اتمام میرسد، پروژههایی چون بیمارستان تکاب، زنان ارومیه و آیت الله خوی به زودی افتتاح میشود.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به بازسازی واحدهای خسارت دیده در قطور به دلیل وقوع زمین لرزه گفت: در زلزله خوی ۴۵۰۰ واحد مسکونی تخریب شد که با پیگیریهای لازم مصوب شد ۵۱۳ میلیارد تومان کمکهای بلاعوض تخصیص پیدا کنه که ۱۵۳ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.
