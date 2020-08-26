افزایش ۵۵ درصدی کشف سرقت‌ در شهرستان بهار

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان همدان از کشف لوازم خانگی و آرایشی بهداشتی قاچاق و فاقد مجوز به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جمشید باقری اظهار کرد: مأموران پلیس همدان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی از وجود یک انبار لوازم خانگی و بهداشتی قاچاق و فاقد مجوز مطلع شدند.

وی افزود: با اخذ مجوز قضائی در بازرسی از این انبار که با حضور نمایندگان اداره صنعت و معدن و اداره تعزیرات حکومتی انجام شد، اقلامی از قبیل محلول ضد عفونی کننده، محصولات سلولزی غیر مجاز، انواع لوازم آرایش بهداشتی، دستگاه اتو مو و ریش تراش قاچاق و فاقد مجوز که به صورت غیر قانونی از طریق یکی از استان‌های غربی به قصد انتقال به استان‌های مرکزی در همدان انبار شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله‌های کشف شده را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند و یک متهم در این خصوص پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

کشف ۱۰ تن چوب قاچاق در ملایر

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی افزود: مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی مستقر در ایست و بازرسی حرم آباد شهرستان ملایر حین کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی گفت: طی بازرسی از این کامیون ۱۰ تن چوب جنگلی قاچاق و فاقد مجوز که برابر نظر کارشناسان ۳۰۰ میلیون ریال ارزیابی شده کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ سلگی گفت: برخورد قاطعانه پلیس ملایر با ورود انواع کالای قاچاق و غیر مجاز از جمله چوب‌های جنگلی به عنوان یکی از منابع طبیعی مهم و ثروت ملی کشور در دستور کار مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان قرار دارد.

کشف ۲۴ فقره سرقت باغات در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان از دستگیری سارق باغات و کشف ۲۴ فقره سرقت در این استان خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از باغات شهرستان همدان با این شیوه که سارق با تخریب قفل درب باغ‌ها اقدام به سرقت وسایلی از قبیل آهن آلات، کف کش، موتور برق و درب و پنجره می‌کرد بررسی موضوع در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله نخست تحقیقات جامع و گسترده‌ای انجام و با بکارگیری اقدامات اطلاعاتی و همکاری‌های مردمی هویت سارق شناسایی و مشخص شد نامبرده فردی سابقه دار و معتاد است.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: متهم در یک عملیات غافلگیرانه در حال خرید مواد مخدر دستگیر شد که پس از انتقال به پلیس آگاهی همدان در تحقیقات و بازجویی‌های فنی به ۲۴ فقره سرقت اماکن خصوصی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال اعتراف کرد و تمام محل‌های سرقت و مالباختگان شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: استفاده از پایش های تصویری و سیستم‌های ضد سرقت در اماکن، تا حد زیادی از وقوع سرقت پیشگیری می‌کند.

افزایش ۵۵ درصدی کشف سرقت‌ها در شهرستان بهار

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از افزایش ۵۵ درصدی کشف انواع سرقت‌ها و افزایش ۲۵ درصدی دستگیری سارقان طی یک ماهه گذشته سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: با توجه به اینکه پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقان را باید از جمله جرایمی دانست که همواره در طرح‌های انتظامی شهرستان بهار در کانون توجه است، با تلاش شبانه روزی کارکنان انتظامی و بکارگیری اقدامات پیش دستانه و تغییر تاکتیک‌ها در مبارزه با سارقان، در یک ماه گذشته سال جاری شاهد افزایش ۵۵ درصدی کشف انواع سرقت‌ها و افزایش ۲۵ درصدی دستگیری سارقان در سطح شهرستان بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با تشکر از مردم شهرستان بهار که در تمام زمینه‌ها با پلیس تعامل و مشارکت داشته‌اند، از آنان خواست برای پیشگیری از سرقت، اماکن و وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و بازدارنده مجهز کنند.