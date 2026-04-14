کشف ۱۰۰ میلیاردی انواع داروی احتکاری در محمودآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد کلاگر اظهار داشت: در راستای گشت های ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان های استان مازندران، یک انبار فاقد مجوز بهداشتی مملو از داروهای مختلف شناسایی شد.

وی افزود: در بازدید تیم پلیس امنیت اقتصادی اعزامی به قرارگاه غرب استان و نماینده اقتصادی شهرستان محمود آباد از این سوله ۲۰۰متری فاقد هرگونه مجوز از حوزه های بهداشتی و سلامت، مقدار قابل توجهی از انواع داروهای مختلف که در شرایطی بسیار اسفناک دپو شده بود، کشف شد.

جانشین انتظامی استان مازندران با بیان اینکه ارزش تقریبی داروهای مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد، تصریح کرد: موضوع کشف با عنوان "ظن احتکار "به دادستانی شهرستان محمودآباد اعلام که اقدام به تشکیل پرونده قضایی شد.

سرهنگ کلاگر در پایان خاطر نشان کرد: انبار فوق الذکر جهت ادامه سیر مراحل قانونی تحویل نماینده پلیس اقتصادی شهرستان محمود آباد شد.