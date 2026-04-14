  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

کشف ۱۰۰ میلیاردی انواع داروی احتکاری در محمودآباد

کشف ۱۰۰ میلیاردی انواع داروی احتکاری در محمودآباد

محمودآباد - جانشین انتظامی استان مازندران از کشف ۱۰۰ میلیاردی انواع داروهای احتکاری در شهرستان محمودآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد کلاگر اظهار داشت: در راستای گشت های ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان های استان مازندران، یک انبار فاقد مجوز بهداشتی مملو از داروهای مختلف شناسایی شد.

وی افزود: در بازدید تیم پلیس امنیت اقتصادی اعزامی به قرارگاه غرب استان و نماینده اقتصادی شهرستان محمود آباد از این سوله ۲۰۰متری فاقد هرگونه مجوز از حوزه های بهداشتی و سلامت، مقدار قابل توجهی از انواع داروهای مختلف که در شرایطی بسیار اسفناک دپو شده بود، کشف شد.

جانشین انتظامی استان مازندران با بیان اینکه ارزش تقریبی داروهای مکشوفه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد، تصریح کرد: موضوع کشف با عنوان "ظن احتکار "به دادستانی شهرستان محمودآباد اعلام که اقدام به تشکیل پرونده قضایی شد.

سرهنگ کلاگر در پایان خاطر نشان کرد: انبار فوق الذکر جهت ادامه سیر مراحل قانونی تحویل نماینده پلیس اقتصادی شهرستان محمود آباد شد.

کد مطلب 6800890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها