نهضت فرهنگی حضرت زینب(س) مکمل حرکت جهادی امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضرت امام حسین (ع) پایبندی بر پیمان را جوانمردی بیان کرد.

وی با بیان اینکه خطبه رسای بانوی آزاده کربلا حضرت زینب بنت حیدر کرار (ع) دارای سه ویژگی فصاحت، بلاغت و برائت بود، افزود: حضرت زینب کبری (س) یک کلمه طیبه خدا و دارای یک شخصیت ممتاز در تاریخ اسلام است.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: نهضت فرهنگی و نرم حضرت زینب کبری (س) مکمل نهضت جهادی و سخت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر گفت: حضرت زینب (س) رسانه جهادی نهضت عاشورای حسینی بود و فوق تخصص عشق و ایثار و صراط هدایت مدرک دانشگاه

عاشورای حسینی است.

آیت الله صفایی بوشهری با ابراز اینکه جامعه موفق در گرو تقویت اراده‌ها، تقوا مداری، ولایتمداری و داشتن خانواده قرآنی و آسمانی است، افزود: حضرت زینب کبری (س) جامع جمیع فضائل ایمانی و جهادی بود.

رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه استان بوشهر اظهار کرد: حضرت زینب (س) شمس الشموس منظومه آسمانی شهادت است. و حضرت زینب (س) فرزند شهید، مادر شهید، خواهر شهید، عمه شهید و از قبیله آسمانی عصمت است.

پیام حضرت زینب (س) به تاریخ

آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: حرکت جهان و تاریخ در مسیر تحقق پیش بینی‌های حضرت زینب (س) است که اسلام و عدالت پیروز خواهد شد و انحراف و ظلم شکست خواهد خورد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد و گفت: پیام ذوالفقار کربلا حضرت زینب کبری (س) به تاریخ این است که اسلام ناب محمدی (ص) با هجمه‌های گوناگون به آن، پیروز خواهد شد.

وی بیان کرد: پیام حضرت زینب (س) به همه رهروان راه ولایت این است؛ ولایتمداری، بصیرت، مجاهدت و مقاومت با تمام توان است.

صفایی بوشهری، حضرت زینب کبری (س) را مدافع امام مجاهد حضرت ثارالله (ع) در قیام عاشورای حسینی و جبهه حق خواند و افزود: نهضت عاشورا یک قیام آسمانی برای نجات اسلام و انسانیت و شکست استکبار و خیانت و جنایت است.