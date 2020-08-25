لزوم وحدت در برگزاری مراسم مذهبی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی عصر سه شنبه در جلسه ستاد بازسازی عتبات، با بیان اینکه وجود حرم اهل بیت (ع) و امام‌زادگان زمینه ساز ایجاد انس و الفت است گفت: بسیاری از مردم با وجود همین گنبد و بارگاه می‌توانند با اهل بیت (ع) ارتباط بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه قیام امام حسین (ع) اسلام و دین را نگاه داشته است، گفت: در کنار توجه به ساخت گنبد و بارگاه در عتبات، استان همدان باید نسبت به ساخت زائر سرا در مشهد مقدس نیز اقدامی انجام دهد.

امام جمعه همدان افزود: بالغ بر ۱۰ سال است که این پروژه در مشهد بر روی زمین مانده و برای تکمیل آن نیازمند همراهی مردم از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در همدان نیازمند وحدت در برگزاری مراسم مذهبی هستیم، عنوان کرد: مراسم برجسته و با شکوهی در بسیاری از شهرها برگزار می‌شود، اما در همدان شاهد چنین مراسمی که بتوان آن را در سطح ملی ارائه کرد، نیستیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان عنوان کرد: البته همدان از لحاظ فرهنگ دینی همدان از استان‌های برتر محسوب می‌شود، اما باید در عرصه فرهنگ سازی و ایجاد هماهنگی اقداماتی انجام دهیم.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا عنوان کرد: با تذکراتی که امسال در ایام محرم وجود دارد، نذورات را می‌توان در مسیر کمک‌های مومنانه و یا کمک به ستاد عتبات استفاده کرد.

آیت الله شعبانی با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) تمام هستی خود را در راه خداوند تقدیم کرد، گفت: دستگاه امام حسین (ع) دستگاهی متفاوتی است که هر فردی هم وارد این دستگاه می‌شود دست و دلباز خواهد بود.