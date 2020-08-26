باج تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به امارات در سال ۲۰۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت گزارش داد که رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۰ سلاح‌های حساسی را در اختیار امارات قرار داده است.

بر اساس گزارش این روزنامه عبری زبان، تل آویو بعد از رسوایی جنایت خود در ترور «محمود المبحوح» یکی از رهبران حماس در هتلی در دبی، این سلاح‌های حساس را به عنوان یک باج در اختیار مقامات اماراتی قرار داده تا در این خصوص سکوت کنند.

از آن زمان، رژیم صهیونیستی شروع به فروش سلاح‌های محرمانه به امارات کرده و ابوظبی نیز متعهد شده است که این سلاح‌ها در دست جریان‌های مخالف نیفتد.

این روزنامه نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی با فروش سلاح‌های پیشرفته به امارات مخالف است و این مسأله باعث به وجود آمدن اختلاف در میان محافل سیاسی در رژیم صهیونیستی شده است.

در حال حاضر، مطرح شدن بحث فروش جنگنده‌های اف ۳۵ از سوی آمریکا به امارات، باعث خشم مقامات رژیم صهیونیستی شده چرا که این مسأله به زعم آنها برتری نظامی را نامتوازن می‌کند؛ این در حالی است که یکی از مفاد توافقنامه عادی سازی روابط میان ۲ طرف فروش این جنگنده‌ها به امارات بود.