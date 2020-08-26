بغداد خواهان تدوام همکاری های نظامی با واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت عراق خواهان تداوم همکاری های اطلاعاتی، آموزشی و حمایت هوایی از سوی آمریکا است.

وی افزود: ارتش عراق به کمک های نظامی نیاز دارد. سفر اخیر هیأت عراقی به آمریکا موفقیت آمیز بود.

وزیر خارجه عراق بیان کرد: اهدافی که ما آنها را دنبال می کردیم به ماهیت روابط و همکاری میان عراق و آمریکا در زمینه های امنیتی، دفاعی، اقتصادی و انرژی به ویژه بحث برق، نفت و گاز بر می گردد.

وی ادامه داد: قبل از سفر به آمریکا، نشست هایی در بغداد با حضور نمایندگان رهبران سیاسی برگزار کردیم تا اهداف خود را شرح دهیم. در این نشست ها نمایندگان اقلیم کردستان عراق نیز حضور داشتند.

این در حالی است که بسیاری از سیاستمداران عراقی نسبت به عدم مطرح شدن بحث خروج فوری نظامیان آمریکایی از عراق در جریان سفر هیأت عراقی به واشنگتن انتقاد کرده اند.