می توانیم لیست آسیایی را تغییر دهیم /متاسفانه باید هزینه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی حسینی در خصوص ارسال لیست اولیه پرسپولیس برای ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا گفت: امروز برنامه سفر خود را به فدراسیون فوتبال فرستادیم و تنها زمان سفر باقی مانده است.

معاون امور بین الملل باشگاه پرسپولیس درباره مجوز تعییر در لیست این تیم با جذب احتمالی بازیکنان جدید اظهار داشت: فهرست ابتدایی را دادیم و فرصت داریم اسامی بازیکنان جدید خود را به آن اضافه کنیم. اگر بازیکنی هم از فهرست اولیه ما بیرون بیاید باز هم آن را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهیم کرد.

وی درباره جزئیات هزینه های پرداختی از سوی AFC برای تیم های شرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا که بطور متمرکز در کشور قطر برگزار می شود افزود: طبق قانونی که سال‌ها وجود داشته اگر یک تیم به عنوان میهمان در لیگ قهرمانان آسیا باشد ۲۹ نفر از اعضای این تیم هزینه‌شان پرداخت می‌شود که با توافق بین آنها افزایش پیدا می کرد.

حسینی ادامه داد: اعضای کادر فنی و سایر عوامل پرسپولیس ۲۰ نفر هستند. ضمن اینکه با توجه به شرایط بیماری کرونا به جای ۳۰ بازیکن، اسامی ۳۵ بازیکن را می‌توانیم به AFC ارسال کنیم. در مجموع ۵۵ نفر می‌توانند ID کارت حضور در لیگ قهرمانان را داشته باشند.

وی ادامه داد:‌از این ۵۵ نفر، AFC هزینه اقامت ۱۸ بازیکن و ۱۱ عضو کادر فنی که در مجموع ۲۹ نفر می‌شوند را تقبل می‌کند. هزینه اقامت سایر نفرات بر عهده خود باشگاه است.

معاون بین‌الملل باشگاه پرسپولیس درباره عدم پرداخت کمک ۱۰۰ هزاردلاری AFC تصریح کرد: متاسفانه حرف خود را عوض کرده و در نامه های جدید ود این موضوع را رد کردند و اعلام به پرداخت تنها هزینه ۲۹ نفر از اعضای تیم کردند. بنابراین ناچار هستیم خودمان بخشی از هزینه ها را پرداخت کنیم.قرار بود صد هزار دلار کمک هزینه سفر و ۶۰ هزار دلار بلیت هواپیما باشد که چنین موضوعی انجام نمی‌شود.

وی درباره تسویه باشگاه پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ تا پنجشنبه هفته جاری یادآور شد: این موضوع را از مدیریت باشگاه و کمیته مالی بپرسید چون من اطلاعی ندارم. پرونده زلاتکو، مارکو و ایگور، بسته شد و بخشی از طلب برانکو هم پرداخت شده و به زودی هم امیدواریم باقیمانده مطالباتش پرداخت شود.