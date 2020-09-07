مهرداد راستی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس بخشنامه ایی که وزارتخانه در خرداد سال جاری ابلاغ کرد، اداره کل راه و شهرسازی فارس که خود پیشنهاددهنده برگزاری دوره‌های مجازی به وزارت متبوع بود، برگزاری دوره‌های مجازی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ابلاغ نمود و سازمان استان نیز با همکاری مجریان آموزشی جزو اولین استان‌ها در برگزاری این دوره‌ها بود.

وی تصریح کرد: طبق بند دوم بخشنامه مذکور، مجریان آموزشی باید از سامانه آموزشی مورد تأیید شورای عالی انفورماتیک که در حال حاضر مرجع تأیید کننده اداره امنیت تبادل اطلاعات (افتا) می‌باشد، استفاده کنند.

راستی ادامه داد: پس از ابلاغ این بخشنامه وزارت متبوع، در یکی از جلسات کمیته آموزش استان مقرر شد تا اخذ مجوز توسط مجریان آموزشی و تعیین تکلیف در این خصوص، آزمون‌های پایان دوره با رعایت فاصله گذاری اجتماعی (طبق ضوابط و شرایط بیماری کرونا در خرداد ماه) بصورت متمرکز و حضوری انجام شود.

به گفته رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، در تیر سال جاری با درخواست یکی از مجریان آموزشی و در جهت حفظ سلامت مهندسان برگزاری آزمون‌های حضوری متوقف شد لیکن به دلیل عدم موفقیت مجریان آموزشی در اخذ مجوز از مراجع ذیربط، تعداد آزمون‌های برگزار نشده به ١٠١ عدد رسید و حدود ٣۵٠٠ نفر از مهندسان را با مشکل روبرو ساخت و موجب نارضایتی شدید مهندسان شد، لذا در ابتدای مردادماه این اداره کل در جهت حل مشکلات ایجاد شده و به منظور حفظ سلامت مهندسان به سازمان استان پیشنهاد برگزاری آزمون پایان دوره آموزشی را به دو صورت حضوری با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی مورد تأیید ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به نحوی که از سلامت شرکت کنندگان اطمینان کامل حاصل شود و روش برخط (آنلاین) با رعایت سایر شرایط مربوطه ارسال کرد و خواستار اخذ نظر از مجریان آموزشی شد که در نتیجه از ٨ مجری آموزشی در سراسر استان ۵ مجری آموزشی از جمله دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون و مرکز آموزش عالی لارستان برای برگزاری آزمون حضوری با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی مورد نظر اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: علیرغم پیگیری‌های این اداره کل هیچیک از نرم‌افزارهای آموزشی مجریان آموزشی موفق به اخذ مجوز از مراجع ذیربط نشده‌اند و بدیهی است در صورت اخذ مجوز توسط هریک از مجریان آموزشی بر اساس ابلاغیه و مجوز قبلی این اداره کل، برگزاری آزمون بصورت برخط بلامانع است.

رئیس اداره نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، تاکید کرد: مدت زمان آزمون پایان دوره‌های آموزشی بین ٢٠ دقیقه و حداکثر ٧۵ دقیقه است و تقریباً در اکثر موارد مدت آزمون ٣٠ دقیقه است.