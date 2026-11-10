به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کوشکی، وینگر تیم فوتبال استقلال، پیش از آغاز دیدار این تیم مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا از ناحیه قفسه سینه احساس درد کرد و به همین دلیل از ترکیب آبی‌پوشان خط خورد.

این بازیکن پس از بازگشت استقلال به ایران و در شب پیش از دیدار مقابل استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر، به دلیل مشکل پیش‌آمده در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. با این حال، کوشکی بار دیگر از ناحیه قفسه سینه احساس ناراحتی کرده و به همین دلیل راهی تهران شده است تا ادامه روند درمانی خود را زیر نظر پزشکان باشگاه استقلال دنبال کند.

بر اساس اعلام سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، کوشکی برای بهبودی کامل به چند هفته مراقبت و استراحت نیاز دارد و نمی‌تواند در دیدارهای پیش‌روی آبی‌پوشان تیمش را همراهی کند. قرار است این بازیکن پس از طی کردن دوره درمان و رسیدن به شرایط مطلوب، به تمرینات استقلال بازگردد.