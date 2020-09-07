بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی اهانت به رسول اکرم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتشار بیانیه ای، توهین مجدد مجله موهن «شارلی ابدو» فرانسه به ساحت مقدس رسول اکرم(ص) و سوزاندن مصحف نورانی ‫قرآن کریم در سوئد را محکوم کرد.



به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، متن پیام به شرح زیر است:



وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَاّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ

بزرگترین وجه رسالت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی(ص)، هدایت و راهنمایی مردم به سوی نجات و رستگاری است. این مسأله، شاه بیت وظایف تمام انبیاء الهی بود و رسول الله اعظم(ص)، با تمام وجود این مأموریت را به ثمر رساند. بعد از گذشت ۱۴ قرن از این دعوت عظیم که باید آن را نقطه عطف دوران بشری تلقی کرد، هنوز دل های آگاه ملت ها به این حقیقت زنده عشق ورزیده و او را الگو و اسوه حسنه خود قرار می دهند. حتی کسانی که اعتقادی به این دعوت نجات بخش ندارند، در مواجهه با این حرکت بزرگ، با احترام برخورد کرده و راه و روش پیامبر اکرم(ص) را می ستایند.

در عصر حاضر که بشریت، نیاز خود به هدایت گری آسمانی را بیش از پیش حس می کند و روز به روز در حال گرویدن به مکتب نورانی اسلام است، افراد فرومایه و کوردل، برای مبارزه و مخاصمه، راه مبتذل و خارج از حیطه منزلت انسانی یعنی تمسخر را در پیش گرفته اند. این سنت الهی است که چند صباحی، به منحرفان مهلت می دهد، شاید بیدار شده و راه هدایت و رستگاری در پیش گیرند و الاّ عذاب الیم که برخاسته از فعل شنیع آنهاست، در انتظارشان خواهد بود.

توهین های سخیف و مکرر مجله موهن "شارلی ابدو" در فرانسه و سوزاندن مصحف نورانی ‫قرآن کریم در سوئد، نمونه هایی از جاهلیت مدرن و انحطاط فکری و اخلاقی عصر حاضر است. ما مسلمانان ضمن احترام به پیروان همه انبیاء مکرم الهی، اعتقاد داریم که توهین به حضرت رسول الله اکرم(ص)، توهین به همه انبیاء الهی و بی حرمتی به قرآن کریم، بی حرمتی به کتب همه پیامبران است.

فلذا، ضمن ابراز انزجار از این اقدام جاهلانه و بی منطق و محکوم نمودن آن، از تمامی پیروان بیدار دل و بصیر ادیان الهی به ویژه مسلمانان انتظار داریم، در مقابل این اهانت ها، واکنش نشان داده و به تمسخر کنندگان ثابت کنند که: "پیروان ادیان توحیدی، در مواجهه با دشمن مشترک، یَدِ واحد و متحد هستند". همانگونه که مسلمانان، در مقابله با عناصر فریب خورده و افراطی موسوم به "داعش"، از مسیحیان و ایزدیان محترم در سوریه و عراق و همچنین حزب الله لبنان از هموطنان مسیحی اش دفاعی جانانه کردند، اکنون نیز مناسب است از طریق فضای رسانه ای به ویژه فضای مجازی، نسبت به این اقدام ناروا واکنشی مناسب و در خور شأن تمسخر کنندگان نشان دهند.

از مجامع حقوقی و قانونی انتظار می رود، طبق قوانین بین المللی با این اقدامات موهن قاطعانه برخورد کنند.



ومن الله التوفیق

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی