به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ریتم در موسیقی» نوشته شهرام مظلومی به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ سی‌وهفتم رسیده است. چاپ سی‌وششم این‌کتاب اردیبهشت امسال به بازار عرضه شده بود.

این‌کتاب مجموعه درس‌ها و تمرین‌های طبقه‌بندی‌شده ریتم است که در ۶ فصل تدوین شده و تاکید مطالبش بیشتر بر اجرای فیگورهای ریتمیک و پیوند آن ها با یکدیگر است.

در این‌کتاب طرز اجرای فیگورهای ریتمیک به ۲ طریق ارائه شده است؛ ابتدا با حرکت دست‌وپا، سپس با ضربات انگشتان دست. اجرا به طریقه اول مقدمه‌ای برای اجرای دقیق‌تر و طریقه دوم پرداختن به جزئیات فیگورها است.

در سه‌فصل اول، ضرب سیاه مختص یک‌پریود کامل دو قسمتی (رفت و برگشت پا) و سیاه نقطه دار مختص یک‌پریود سه قسمتی (ترسیم حرکت فضایی دست به صورت مثلث) انتخاب شده است. در فصل چهارم نویسنده تغییر شکل در ضرب میزان های (ساده و ترکیبی) را برای علاقمندان به موسیقی تدوین کرده است.

ریتم‌ها و میزان‌های لنگ، اختلاط فیگورهای ریتمیک ساده و ترکیبی و تمرین‌های ویژه اصول گفته شده؛ هم مطالبی هستند که در فصول پنج و شش کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.

چاپ سی‌وهفتم این‌کتاب با ۸۰ صفحه، شمارگان ۵ هزار نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه شده است.