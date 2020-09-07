رویداد «سوگ در خانه» برای طراحی «تندیس» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، رویداد فیلم کوتاه «سوگ در خانه» از هنرمندان عرصه گرافیک برای طراحی تندیس این رویداد دعوت کرد.

بر اساس این فراخوان از طراحان و صاحب نظران عرصه گرافیک دعوت به عمل می‌آید تا طرح‌های پیشنهادی خود را برای تندیس رویداد «سوگ در خانه» به شماره واتس اپ ۰۹۱۰۹۲۳۴۲۳۴ ارسال کنند.

در طرح‌های ارسالی از شمایل و افکت‌های عاشورایی و حول محور سالار شهیدان حسین (ع) استفاده و از طراحی عنوان رویداد «سوگ در خانه» صرف نظر شود.

به طرح برگزیده یک سکه بهار آزادی از طرف «شرکت نماوا» اهدا خواهد شد و به عنوان طرح تندیس رویداد انتخاب می‌شود.

«سوگ در خانه» رویدادی به مدیریت مجید مجیدی است که در شرایط ویژه عزاداری‌های امسال محرم با محوریت ساخت فیلم‌های یک الی سه دقیقه‌ای با موضوع محرم در خانه برگزار می‌شود.