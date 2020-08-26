«سوگ در خانه» باید جهانی شود/ ارادت بدون مرز به امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین دوره سوگواره فیلم کوتاه «سوگ در خانه» صبح امروز ۵ شهریورماه با حضور مجید مجیدی در موسسه خیریه راه ایمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست مجید مجیدی مدیر این رویداد ایام سوگواری سید شهیدان را تسلیت گفت و افزود: همانطور که از عنوان جلسه مشخص است این، اولین سوگواره فیلم کوتاه درباره ایام محرم است. این رویداد با همکاری شرکت نماوا صورت خواهد گرفت که جا دارد تشکر کنم که به کمک ما آمدند و مسایل اسپانسری را پذیرفتند.

وی افزود: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بیش از هر چیز احساس می‌کردیم این ایام که هر ساله با شور برگزار می‌شد با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در این شرایط که به طور طبیعی نمی‌توانستیم در تکایا و مراکز عزاداری عمومی باشیم، به این فکر افتادیم که این سوگواره را با تمرکز بر سوگواری در خانه برگزار کنیم.

مجیدی تأکید کرد: این ایام ظرفیت‌های گسترده‌ای برای حوزه‌های نمایشی، فرهنگی و… دارد و همیشه این افسوس بوده که چرا به این ظرفیت‌های موجود را در حوزه‌های مختلف نپرداخته‌ایم، البته آثاری در حوزه تجسمی خلق شده ولی آنطور که باید ادای دین می‌شد، نشده و حق مطلب ادا نشده است.

ارادت به امام حسین (ع) مرز نمی‌شناسد

این کارگردان سینما افزود: این مساله مرز نمی‌شناسند و از ادیان هم عبور می‌کند. حتی در هند دیده‌ام که نسبت به امام حسین (ع) ادای می‌کنند که این موضوع وجوه مختلف شخصیت امام حسین (ع) را نشان می‌دهد که چقدر انسان کاملی بوده که مرزها را درنوردیده است. ما فکر کردیم این ایام کرونایی، فرصت خوبی است که به وجوه و ابعاد مختلف این ماه بپردازیم تا ماندگار شود. این ایام کرونایی خواهد رفت ولی خواستیم تجربه این ایام در فرهنگ حسینی ما ماندگار شود.

مجیدی: امسال عزاداری‌ها بیشتر در خانه برگزار می‌شود. ما فکر کردیم بهتر است خلاقیت در برگزاری این مراسم‌ها بروز و ظهوری داشته باشد. من از همه فیلمسازان دعوت می‌کنم که اگر به این حوزه علاقه‌مند هستند، بیایند و خلاقیت خود را در ثبت این تجربه نشان بدهند تا بیان زیبایی را برای ما خلق کند وی افزود: بالاخره ستاد کرونا توصیه‌هایی داشته است اما امر عزاداری نباید فراموش می‌شد و به همین دلیل عزاداری‌ها بیشتر در خانه برگزار می‌شود. ما فکر کردیم بهتر است خلاقیت در برگزاری این مراسم‌ها بروز و ظهوری داشته باشد. من از همه فیلمسازان دعوت می‌کنم که اگر به این حوزه علاقه‌مند هستند، بیایند و خلاقیت خود را در ثبت این تجربه نشان بدهند تا بیان زیبایی را برای ما خلق کند.

مجیدی توضیح داد: اینکه ما گفته‌ایم هرکس از خانه و خانواده خود فیلم بگیرد، به این معنی نیست که هر کسی یک دوربین بگیرد و عزاداری خانه‌شان را نشان بدهد ما به اثری توجه می‌کنیم که دارای دیدگاه و خلاقیت هم باشد.

روایت‌های عاشورایی از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها

وی اظهار کرد: برای مثال ما همه این تجربه را در این ایام کرونایی داشته‌ایم که پدربزرگ‌ها مادربزرگ‌ها را نتوانسته‌ایم ببینیم و بیشتر به صورت تصویری با آن‌ها ارتباط گرفتیم. چند نفر از بچه‌های فامیل تصمیم می‌گیرند پرچمی را بر در خانه آن‌ها نصب کنند و یک عزاداری راه بیندازند. یا می‌گفتند درخت توتی مقابل پنجره منزلی بوده که هر سال در فصل زمستان آن را هرس می‌کردند تا نقطه دید را نگیرد، امسال به دلیل کرونا نشده و نقطه دید را گرفته است، خود پدربزرگ و مادربزرگ شکایت می‌کردند که امسال چگونه عزاداری را به تماشا بنشینیم. بچه‌هایشان تصمیم گرفتند این شاخه‌ها را کنار بزنند تا آن‌ها بتوانند عزاداری را نگاه کنند، آن‌ها بیشتر در خانه بودند و این موضوعات دستمایه خوبی برای کار ما بود. اینکه ما گفتیم امکانات تخصصی لازم نیست به این معنا نیست که نوع نگاه ابتدایی باشد ما می‌خواستیم فقط سهولت در ساخت باشد.

کارگردان «خورشید» بیان کرد: سطح توقع ما بالاست چون این موضوع برای ما مهم است امیدوارم آثاری که به ما می‌رسد درخور باشد و این حرکتی که توسط این موسسه آغاز کرده‌ایم در سال‌های آینده بتوانیم ادامه بدهیم.

انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم

در ادامه محمد رهبر دبیر این رویداد بیان کرد: با توجه به اینکه موسسه راه ایمان هم موسسه فرهنگی و هم موسسه خیریه است با توجه به شیوع کرونا سعی کردیم عزای حسینی را همچنان زنده نگه داریم این موسسه تحت مدیریت آیت‌الله سیستانی است و تاکید بر روضه‌های خانگی داشتند تصمیم گرفتیم این سوگواره برگزار شود.

وی افزود: هیات انتخاب، چهل فیلم را تا اربعین انتخاب می‌کنند و با شرکت نماوا این فیلم‌ها را به نمایش می‌گذاریم و هر فیلمی که بیشترین بازخورد را داشته باشد، عنوان فیلم برتر از دیدگاه مردم را دریافت می‌کند. زمان اختتامیه دوازدهم آبان شب ولادت رسول اکرم (ص) است که یا توجه به وضع کرونا نوع اختتامیه و تقدیم جوایز را اعلام می‌کنیم.

رایزنی برای همراهی فیلمسازان حرفه‌ای

مجیدی در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای توضیح داد: هیات داوران ما نرگس آبیار و میرکریمی است. رایزنی‌هایی هم کرده‌ایم که فیلمسازان حرفه‌ای دیگری هم در این رویداد حضور داشته باشند. از همین رو با مدیرعامل انجمن سینمای جوانان هم صحبت‌هایی داشته‌ایم که استقبال هم کردند و پوستر ما را در سایت خود گذاشته‌اند. امیدواریم این ظرفیت سینمای جوان که فیلمسازان مستعد هستند، در این امر مهم شرکت‌کنند امیدواریم شاهد آثار خوبی باشیم. در روزهای مختلف عزیزانی استقبال کردند که ما در روزهای آینده در این زمینه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

از نزدیک شاهد رنج‌های احمدرضا درویش بودم

کارگردان مستند «روضه رضوان» ادامه داد: همیشه دغدغه‌ام بوده فیلمی درباره امام رضا (ع) بسازم و ساختن فیلم درباره امام حسین (ع) هم جزو آرزوهای دیرینه من بوده است اما پرداختن به این مقولات کار بسیار سختی است. مثلاً مسایلی برای آقای درویش پیش آمد از نزدیک شاهد بودم که چه رنجی کشیده است.

وی ادامه داد: به دلیل اهمیت این موضوع و حساسیت‌هایی که هست ورود برای فیلمسازان سخت است. عرصه‌ای نیست که به راحتی بتوان فضای حاکم بر آن را تغییر داد. واقعاً باید بسترهای ساخت فیلم در این حوزه آماده باشد. درست است که در فیلم «محمد (ص)» حمایت‌هایی بود ولی بازهم کار سختی بود. همه، همه جوره باید پای کار باشند تا کاری در این حوزه به نتیجه برسد.

مجیدی: خاصیت تلویزیون، نگاه ژورنالیستی است و به همه چیز مثل مطبوعات نگاه می‌کند، برای همین نگران این شدم که نکند مخاطبان ما هم این تربیت را از تلویزیون یاد گرفته باشند. به این صورت که رو به روی تلویزیون نشسته باشند و این رسانه یک عزاداری نشان بدهد و دوستان ضبط کنند و بفرستند مجیدی درباره بین‌المللی شدن رویداد «سوگ در خانه» هم گفت: این حوزه و این ایام ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد و می‌طلبد این جشنواره‌ها به‌صورت بین‌المللی برگزار شود و تنها جشنواره‌ای که می‌تواند به واقع نام جهانی بگیرد همین جشنواره‌هایی با نام امام حسین (ع) برگزار می‌شود و همه دنیا او را می‌شناسند.

عشق و ارادت بودایی‌ها به امام حسین (ع)

کارگردان «بچه‌های آسمان» در ادامه گفت: من در تبت دیده‌ام که در ایام محرم بودایی‌ها چقدر عشق و علاقه به ایام محرم به ویژه امام حسین (ع) دارند. در ایام محرم با پرچم‌های این ماه حضور پیدا می‌کردند. وجوه مقدس امام حسین (ع) و یارانش تنها به حوزه‌های دینی مربوط نمی‌شود و همه حوزه‌ها را در بر می‌گیرد و به نظرم غفلت‌هایی شده است. می‌شود این خصایل و زیبایی‌ها را به دنیا نشان داد. امیدوارم امکانی وجود داشته باشد که از سال‌های آینده بتوانیم این رویداد را به عرصه جهانی ببریم. دوستان موسسه پیگیری می‌کنند. حسن این موسسه این است که نیروهای جوان وجود دارد و می‌تواند پیگیری این مسائل را در دستور کار خود داشته باشد.

مجیدی اظهار کرد: از آثار مستند هم در این رویداد استقبال می‌کنیم، ولی آثار باید نگاه تازه و حرفی داشته باشند. خاصیت تلویزیون، نگاه ژورنالیستی است و به همه چیز مثل مطبوعات نگاه می‌کند، برای همین نگران این شدم که نکند مخاطبان ما هم این تربیت را از تلویزیون یاد گرفته باشند. به این صورت که رو به روی تلویزیون نشسته باشند و این رسانه یک عزاداری نشان بدهد و دوستان ضبط کنند و بفرستند.

وی درباره حوزه‌های دیگر پذیرش آثار هم توضیح داد: در حوزه انیمیشن شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشیم اگر قرار باشد دوره‌های بعدی وجود داشته باشد از چند ماه جلوتر اعلام می‌کنیم تا این افراد هم آثاری بفرستند.

این کارگردان توضیح داد: هنوز چشم‌انداز مشخصی برای آینده وجود ندارد و این رویداد صرفاً یک آغاز است. من از سابق به دوستان این موسسه ارادت داشتم و گفتم من کمک می‌کنم، چه اینکه برای خود ما هم این رویداد اسباب خیر و برکت است. بنابراین اینکه در آینده چه اتفاقی بیفتد نمی‌دانیم. ما در شرایط کرونایی قرار گرفته‌ایم و تصمیم به روزی گرفته شد. اینکه در سال‌های آینده چه خواهد شد مشخص نیست و همه چیز به تجربه امسال برمی‌گردد.

مجیدی: سال‌ها پیش جشنواره‌ای برگزار کردم. در آن هم جوایز بسیار ارزنده دادیم که از فجر هم بیشتر بود، سه دوره آن را برگزار کردیم و باعث شد فیلمسازان خوبی از آب در بیایند و مسیرشان را ادامه بدهند. فکر کردیم جدا از بحث تشویق، این جوایز باعث ادامه مسیر او می‌شود وی افزود: در این چند روزه آثاری به دست ما رسیده است اما از دو هفته دیگر شاهد سیل آثار خواهیم بود.

این کارگردان درباره موسسه «راه ایمان» به‌عنوان بانی برگزاری رویداد «سوگ در خانه» هم گفت: این موسسه، مرکزی خودجوش است. سال‌هاست با این موسسه آشنایی دارم. شاید گاهی با دیگر موسسه‌ها راحت نباشم ولی همواره شاهد خلوص و تلاش دوستانم در اینجا بوده‌ام. شاید بد نباشد بگویم که این موسسه بحث آموزش و کارهای فرهنگی هم دارد برای مثال مدرسه‌سازی کرده است، مساجدی ساخته‌اند، حسینه ساخته‌اند. حرکت‌های خودجوشی داشته‌اند. به همین دلیل این همکاری را پذیرفتم.

جایزه ارزنده، کمک به آینده فیلمسازان است

وی درباره ارزش ریالی بالای جوایز این رویداد هم گفت: کلیه جوایز را اسپانسر رویداد می‌دهد و این جوایز پیشنهاد من بود. چون می‌خواستیم بگوییم که ما به این موضوع اهمیت می‌دهیم. دوستانی که تلاش می‌کنند اثر خوبی بسازند، ممکن است متحمل هزینه‌هایی هم بشوند، ما فکر کردیم حداقل هزینه برای ساخت یک فیلم کوتاه یک تا سه دقیقه، هفت هشت میلیون تومان است. گفتیم با این جوایز کمکی به فیلمساز بشود. این جایزه هم باعث می‌شود به مسیر آینده این فیلمسازان کمک شود.

مجیدی ادامه داد: یادم است سال‌ها پیش جشنواره‌ای برگزار کردم. در آن هم جوایز بسیار ارزنده دادیم که از فجر هم بیشتر بود، سه دوره آن را برگزار کردیم و باعث شد فیلمسازان خوبی از آب در بیایند و مسیرشان را ادامه بدهند. فکر کردیم جدا از بحث تشویق، این جوایز باعث ادامه مسیر او می‌شود. موسسه «راه ایمان» هیچ هزینه‌ای برای این موضوع خرج نمی‌کند. چند جای شخصی هم آمده‌اند که کمک کنند ولی اسپانسر رویداد خودش همه چیز را بر عهده دارد.

مدیر رویداد «سوگ در خانه» در پایان گفت: برنامه این است که دریافت آثار تا آخر شهریورماه ادامه داشته باشد تا فرصت آماده کردن و بازبینی آن‌ها را هم داشته باشیم. امیدوارم عزیزان فیلمساز تا آخر شهریور تلاش کنند تا آثار را به دست ما برسانند ولی شاید مثل جشنواره‌های دیگر تجدید نظری هم در این باره داشته باشیم.