ظرفیت مسافرپذیری قطارها افزایش نمی یابد/ ایرلاین ترکیه متعهد نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ محمد اسلامی در حاشیه مراسم الحاق ۷۰ دستگاه انواع ناوگان ریلی به شبکه حمل و نقل ریلی کشور در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مطالعات سازمان‌های بین المللی هوانوردی و بهداشتی، هوای داخل کابین هواپیما هر سه دقیقه یک بار تصفیه و تعویض می‌شود و بر همین اساس، ستاد ملی مبارزه با کرونا به لغو لزوم فاصله گذاری اجتماعی در هواپیماها رأی داد که این موضوع به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد.

وی اضافه کرد:، اما تهویه هوا در سایر شقوق حمل و نقل اعم از ریلی و جاده‌ای با هواپیما متفاوت است و به همین دلیل همه شرکت‌های حمل و نقلی مکلف به رعایت الزامات و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در بخش حمل و نقل و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستند.

وی همچنین در خصوص پروازهای خارجی شرکت‌های ایرانی و جابجایی مسافران ایرانی با قیمت بسیار بالا با ایرلاین‌های خارجی نظیر قطر گفت: به مسافران ایرانی توصیه می‌کنیم با ناوگان ایرانی سفر کنند چراکه به طور مثال شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون به ۹ مقصد اروپایی پرواز برنامه‌ای دارد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص راه اندازی پرواز برنامه‌ای بین ایران و ترکیه نیز افزود: شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین دو بار برای پرواز به ایران اعلام آمادگی کرد و هر بار این برنامه را لغو کرد که موضوعی خارج از کنترل ماست، اما امیدواریم این امر در مهر ماه محقق شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرعت کم وارد شدن ناوگان جدید به حمل و نقل ریلی در ابتدای سال و احتمال جا ماندن از برنامه ورود دو هزار دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی کشور گفت: هنوز منابع حمایتی کرونا به دست شرکت‌های حمل و نقل ریلی متضرر نرسیده است که امیدواریم با ساده سازی مقررات که در دست اقدام است هرچه سریع‌تر این تسهیلات در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد و در نتیجه با افزایش نقدینگی، شرکت‌ها بتوانند سفارش بیشتری برای خرید ناوگان بگذارند و از آبان ماه به بعد شاهد رشد تصاعدی ناوگان ورودی باشیم و به تحقق هدف ورود ۲ هزار دستگاه ناوگان جدید تا پایان سال خوشبین هستیم.

سهم ریل در بارگیری بنادر دو برابر شد

اسلامی در مراسم الحاق ۷۰ دستگاه انواع واگن بار، مسافری و لکوموتیو به شبکه ریلی کشور گفت: با الحاق ۲ هزار دستگاه انواع ناوگان ریلی به شبکه راه آهن کشور تا پایان سال، این سهم باز هم افزایش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم بالای جاده در جابه جایی بار و مسافر، افزود: باید تلاش شود بخش ریلی با افزایش جذابیت‌ها برای مسافران و صاحبان بار، سهم بیشتری در حمل کالا و مسافر کشور پیدا کند.

وی با اشاره به جابه‌جایی ۲۲ میلیون تن بار در جاده‌های کشور از افزایش ۲ برابری سهم ریلی از بارگیری بنادر تا پایان مرداد ماه خبر داد و گفت: تا پایان مرداد امسال، میزان جابه جایی بار از بنادر در حوزه ریلی ۲.۲ برابر بیشتر از همین بازه زمانی در سال گذشته شده و مسلماً به هدف مورد نظرمان که همان ساخت و بهره‌برداری ۲۰۰۰ دستگاه ناوگان جدید ریلی است، می‌رسیم.

اسلامی افزود: امسال ساخت و بهره‌برداری از ۲ هزار دستگاه ناوگان ریلی را هدف گذاری کردیم چراکه مطمئن هستیم با وجود بهره برداری از ۳۲۹ دستگاه ناوگان جدید ریلی در پنج ماه امسال و با توجه به شوق و اشتیاق واگن سازان و شرکت‌های حمل و نقل ریلی از نوسازی ناوگان، به این هدف خواهیم رسید چرا که پارسال ۷۷۸ دستگاه واگن و لکوموتیو ساخته شده بود و این نشان از جهش و رشد در این زمینه دارد.

وی اضافه کرد: امیدواریم با رفع مشکلات و موانع ناخواسته در حوزه‌هایی مانند تأمین نهاده‌هایی چون فولاد و مشکلات بانکی که به زودی برطرف می‌شود در ماه‌های آینده شاهد تحویل تعداد بیشتر ناوگان ریلی باشیم و تا پایان سال بتوانیم ۲ هزار دستگاه ناوگان ریلی جدید به خطوط راه‌آهن وارد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سفارش مکتوب برای ساخت بیش از ۸ هزار دستگاه ناوگان جدید، خبری امیدوار کننده برای سازندگان لکوموتیو و واگن سازان است، گفت: به رغم مزاحمت‌های همیشگی دشمنان، چرخ اقتصاد کشور می‌چرخد و با وجود آنکه آن‌ها می‌گویند اقتصاد ایران خوابیده و فلج شده است باید گفت که از اول شهریور تا روز گذشته، بیش از ۲۲ میلیون تن بار با بارنامه رسمی در جاده‌های کشور جابه‌جا شده است که این، نشان دهنده اقتصاد فعال است، چرا که نه تنها نشانه‌ای از رکود ندارد بلکه رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

اسلامی افزود: سهم ریل از بار بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از بنادر در مقایسه با سال گذشته ۲.۲ برابر رشد در پنج ماهه امسال داشته است و هر قدر راه‌آهن بیشتر خود را به مراکز بار و لجستیک نظیر کارخانجات و معادن متصل کند، مزیت بیشتری برای صاحبان بار داشته و می‌تواند سهم ریل را در حوزه باری افزایش دهد.

وی تصریح کرد: سال گذشته و قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، سهم ریل در حوزه مسافری نسبت به سال ۱۳۹۷، ۶ درصد رشد یافت و اگر به کرونا بر نمی‌خوردیم قطعاً سهم ریلی در حوزه باری و مسافری در سال جاری نیز افزایش نیز می‌یافت، اما معتقدیم که تا پایان امسال، سهم ریل از جابجایی بار تا حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد چراکه پارسال تا قبل از شیوع ویروس کرونا به حدود ۱۳ درصد رسیده بود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: صنعت ریلی امروز وابستگی‌هایش به صورت مستمر کاهش می‌یابد و خودکفایی آن از طریق ارتقای استانداردها بیشتر می‌شود و ایران نه فقط به عنوان بهره بردار، بلکه به عنوان صاحب فناوری و صنعت در حوزه ریلی شناخته می‌شود و به سمتی می‌رود که بتواند فراتر از جغرافیای خود بازار پیدا کند و تاکنون در ماه‌های گذشته گام‌های بلندی در این زمینه برداشته است.