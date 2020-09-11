تولید چراغهای هوشمند برای پارک و خیابان با ویژگی صرفه جویی در برق

امین طالب خواه مدیر یک تیم استارت آپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توانستیم در این تیم چراغهای هوشمند برای پارکها و خیابانها را با هدف کاهش مصرف انرژی به تولید برسانیم.
وی افزود: این چراغها را به گونهای طراحی کردیم که در ساعتهای کم رفت و آمد شب به صورت هوشمند عمل کند و نور چراغ را تا حد خاصی کاهش داده و به محض نزدیک شدن وسیله نقلیه یا فرد، نور چراغ کامل شده و مجدداً پس از چند ثانیه نور کاهش پیدا میکند.
وی افزود: مشکل مصرف برق بالا و عدم بهینه سازی روشنایی چراغهای خیابانی و جادهای، مصرف انرژی برق را در دنیا را تحت تاثیر قرار داده است، از سویی دیگر هزینه زیاد این مشکل یکی از موانع توسعه تامین روشنایی خیابانها و جادهها برای عبور و مرور وسایل نقلیه است.
طالب خواه با بیان اینکه مشکل هزینه برق بالای چراغهای روشنایی معابر ناشی از دو موضوع میشود، گفت: مشکل اول، استفاده از لامپهایی با راندمان پایین و مصرف انرژی بالا است؛ برای حل این مشکل از لامپهای LED استفاده میشود که این لامپها دارای راندمان بالاتر و طول عمر بیشتری هستند.
وی ادامه داد: مشکل دوم، عدم تناسب میزان روشنایی معابر و نیاز به روشنایی است که در شرح این مشکل میتوان گفت متناسب با موقعیت خیابان و جاده ممکن از چند دقیقه تا چند ساعت هیچ وسیله نقلیه ای از خیابان و جاده عبور نکند و در این مواقع نیازمند سطح خاصی از روشنایی خیابان و جاده هستیم؛ درحالیکه چراغهای برق سنتی به طور دائم از حداکثر توان روشنایی خود استفاده میکنند.
مدیر این تیم استارت آپی گفت: تنها سنسوری که برای پوشش این مشکل در چراغهای برق سنتی وجود دارد سنسور «فتوسل» است که با روشنایی روز لامپ را خاموش و با تاریکی شب، لامپ را روشن میکند.
وی با تاکید بر اینکه در ساعتهای تاریکی شب و در صورت عدم عبور و مرور، این سیستم نور محیط را کامل خاموش نمیکند، بیان کرد: طراحی این چراغها به گونهای است که نور محیط را تا حد ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش میدهد تا روشنایی و امنیت محیط از بین نرود ولی همین صرفه جویی ۳۰ تا ۴۰ درصدی باعث کاهش مصرف انرژی بسیار زیادی در سطح کلان میشود.
طالب خواه ادامه داد: چراغ خیابانی هوشمند دارای یک سنسور سرعت است که به سرعت خودرو حساس است؛ چراغ پارکی هوشمند نیز دارای سنسور حساس به حرکت افراد است که این سنسورها به پردازنده دستگاه دستور میدهند و پردازنده نیز درایور هوشمند چراغ را کنترل میکند که تمام تجهیزات در این چراغها در این استارت اپ طراحی و تولید شده است.
وی ادامه داد: همچنین این چراغها، قابلیت کنترل از راه دور را نیز دارند و از طریق اینترنت با یک سرور مرکزی در ارتباط هستند که میتوان وضعیت ترافیکی و یا عبور و مرور را از راه دور کنترل کرد.
به گفته بنیان گذار این استارت اپ، این چراغها دارای راندمان بسیار بالایی هستند و همچنین دارای ضریب توان نزدیک به ۱ و اعوجاج هارمونیکی کل آن بسیار پایین است که باعث شده عملکرد آن در حالت روشنایی کامل از بیشتر سیستمهای روشنایی غیر هوشمند موجود در بازار نیز بهتر باشد و میتواند به شبکه برق کمک کند و مانع اختلال در این شبکه حجیم میشود.
وی عنوان کرد: همچنین سیستم تغییر میزان نور در این سیستم کاملاً الکترونیکی و بسیار پیشرفته است و با روشهای معمول در کاهش روشنایی نور بسیار متفاوت است.
طالب خواه افزود: اندازه بازار چراغهای روشنایی برای محیطهای بیرونی در کشور بسیار بزرگ است و حجم مصرف انرژی آن باعث اعمال هزینههای گزاف برق میشود که استفاده از این سیستم باعث کاهش این هزینهها خواهد شد. این چراغها مشابه داخلی ندارد اما در کشورهای خارجی در سطح کلان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه این طرح را در یکی از رویدادهای صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه انرژی ارائه کردیم و به دنبال جذب سرمایه گذار برای توسعه این محصول هستیم و بزودی چند پروژه در کشور با استفاده از این سیستم روشنایی هوشمند اجرا میشود.
نظر شما