به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، نادر صادقی عصر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات معادن استان با اشاره به وجود معادن غنی در استان و ضرورت بهره گیری از ظرفیت این معادن در ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، افزود: متأسفانه بخشی از این معادن غیر فعال هستند و باید مسائل و مشکلات این معادن رفع و بهره برداری از آنها دوباره آغاز شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مرتبط با معادن استان مسائل و مشکلات معادن راکد استان را احصا تا در جلسه شورای معادن استان در خصوص روند فعالیت این معادن تصمیم گیری شود عنوان کرد: طبق بخشنامه ریاست جمهوری، باید این معادن از صاحبان خلع ید و به افراد جدیدی واگذار شود.

صادقی با اعلام اینکه معادن ارزش افزوده بسیار زیادی در دنیای امروز دارند و نباید اجازه دهیم معدن غیرفعالی در استان وجود داشته باشد، ادامه داد: دستگاه‌های مرتبط با معادن استان مسائل و مشکلات معادن راکد استان را تا جلسه آتی شورای معادن استان شناسایی کنند تا برای رفع آنها تصمیم گیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: معادن ارزش افزوده بسیار زیادی در دنیای امروز دارند و نباید اجازه دهیم معدن غیرفعالی در استان وجود داشته باشد.

معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه استان با داشتن یک میلیارد و ۲۱۴ میلیون تن ذخیره قطعی مواد معدنی مختلف یکی از استان‌های مهم کشور در زمینه ذخیره و تنوع مواد معدنی است گفت: هم اکنون ۵ هزار نفر در بخش معادن استان در حال اشتغال هستند.

پریسا عابدپور با بیان اینکه در یکسال گذشته برای ۳۸ محدوده معدنی جدید پروانه اکتشافی صادر شده است اظهارکرد: ۳۹ محدوده اکتشافی با دریافت گواهی کشف در شرف بهره برداری قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: در این مدت زمان ۴۴ معدن به بهره برداری کامل رسیدند که زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰۰ نفر در این معادن با حجم برداشت ۷۴۹ هزار و ۳۵۰ تن در سال فراهم شد.

عابدپور از سرمایه‌گذاری بیش از ۳۶۶ میلیارد تومانی در این بخش خبر داد و گفت: خروج مواد معدنی به شکل خام از استان و کشور ضربه اساسی بر بنیان‌ها و درآمدهای اقتصادی استان و حتی کشور وارد می‌کند بر همین اساس ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی در مناطق معدن خیز در سرلوحه اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.