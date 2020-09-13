به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت آیت الله یوسف صانعی، آیت الله رشاد پیام تسلیتی صادر کرد.

آیت الله رشاد در این پیام تصریح کرده است که: آن مرحوم از فقیهان نوگرا و متفاوت اندیش روزگار ما بود و بجِدّ دغدغه‌ی عصری‌سازی فقه را داشت، و این مهم را در پذیرش پیش‌انگاره‌ها و هنجارهای عصری و عرفی‌سازی و تصرف در موضوعات احکام جست و جو می‌کرد، هرچند این رویه می‌توانست لوازم و پیاوردهای تأمل برانگیزی داشته باشد.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون.

رحلت آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی (قدّه) را به وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. او از شاگردان و شیفتگان حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) و مدافعان آرمانهای انقلابی او از پیشکسوتان نهضت اسلامی بشمار بود. پس از پیروزی انقلاب نیز با تصدی سمتهای قضائی و حقوقی و اجرایی مختلف منشأ خدمات ارزشمندی شد. آن مرحوم از فقیهان نوگرا و متفاوت اندیش روزگار ما بود و بجِدّ دغدغه‌ی عصری‌سازی فقه را داشت، و این مهم را در پذیرش پیش‌انگاره‌ها و هنجارهای عصری و عرفی‌سازی و تصرف در موضوعات احکام جست و جو می‌کرد، هرچند این رویه می‌توانست لوازم و پیاوردهای تأمل برانگیزی داشته باشد.

این عالم پرتلاش سالیان متمادی عهده‌دار تدریس دروس سطوح عالی و کرسی درس خارج فقه در حوزه‌ی علمیه قم بود و شاگردان بسیاری را پرورد.

این‌جانب از بارگاه بلند باری برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان سوگوار خاصه اخوی بزرگوارش جناب آیت الله شیخ حسن صانعی، صبر و اجر مسئلت دارم.

علی اکبر رشاد

۲۲/۶/۱۳۹۹ مطابق بیست و سوم محرم ۱۴۴۲