به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این تشکل با اشاره به وضعیت سیاسی اصلاح‌طلبان، اظهار داشت: اصلاح‌طلبان برخلاف مواضع خود پس از انتخابات مجلس یازدهم که بیشتر در مورد عدم حضور در انتخابات ۱۴۰۰ سخن می‌گفتند، فعالیت‌های خود را تجدید کرده‌اند.

وی ادامه داد: اینکه آنها در صحنه اجتماع فعال باشند به نفع آنهاست، زیرا عدم حضورشان در انتخابات ۱۴۰۰ مهر پایانی بر آنها خواهد بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، افزود: اما، اگر آنها بخواهند همان مواضع و اقدامات ۱۵ سال دولت اصلاح‌طلبان را تکرار کنند نتیجه از حالا معلوم است و جز شکست چیزی رهاوردشان نمی‌شود.

بادامچیان تصریح کرد: امروز همه می‌دانند که مشکلات اساسی مردم و کشور به علت سیاست‌های غلط، ناکارآمدی و خودباختگی دو دولت اصلاح طلب در برابر غرب و امید کاذب آنها به تغییر سیاست آمریکا با ایران، تفکر و برنامه‌های لیبرالیستی، دوری از اندیشه‌های سیاسی - عقیدتی مردم و همچنین فاصله با خط و تفکر امام و ولایت بوده و هست.

وی تاکید کرد: دولت دوم خردادی اصلاحات با رفتن عناصری از آنها به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا و سیاست نزدیکی با غرب استعماری، فرصت‌ها را از دست داد و جز پوچی چیزی به دست نیاورد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: دولت دوم اصلاح‌طلبان نیز به همان دلایل کشور را دچار مشکلات عدیده کرده است؛ مانند کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی‌های بی حساب و کتاب، مشکلات فراوان مردم و نارضایتی‌های گسترده و همچنین عدم توانایی حل مسائل اقتصادی که دولت اصلاح طلبان اعتدالی، خود به آنها اذعان دارند. با این همه هنوز آنها در توهمات اینکه اگر دموکرات‌ها در آمریکا بر سر کار بیایند یا اگر ترامپ موفق شود چه می‌شود غرق هستند.

بادامچیان با بیان اینکه اصلاح طلبان هنوز به امید موهوم بازگشت آمریکا به برجام هستند و مذاکره با آمریکا را یک راه موثر می‌دانند، گفت: اصلاح طلبان به جای اتکا به نیروی پیروز مردم شجاع ایران و برنامه‌ریزی برای به کارگیری همه امکانات بی نظیر و همه جانبه کشورمان که حلال مشکلات است باز در خیالات مذاکرات برد- برد با آمریکا هستند یا امید بی حاصل به اروپا دارند.

وی پیشنهاد کرد: اصلاح طلبان اصلاح را از خود شروع کنند و اگر تحولی در خود پدید نیاورند جز رفتن به موزه تاریخ راه دیگری ندارند.

وی تصریح کرد: امروز آنچه می‌تواند به مردم امید دهد تغییرات اساسی در سیاست‌های دولت در سال پایانی و تغییر مدیران در تراز فعلی به مدیرانی انقلابی، قاطع و دارای برنامه است که متاسفانه نشانه‌ای مشاهده نمی‌شود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در این باره به بازار بورس اشاره کرد و گفت: سیاست غلط دولت در بورس بود که به جای آنکه بورس را در خدمت جهش تولید قرار دهد موجب شد عده‌ای آگاه به فوت و فن بورس، سودهای سرشار برداشت کردند و امروز مردم که به امید سودی بهتر با سرمایه‌های اندک به بورس روی آوردند متاسفانه دچار مشکلات عدیده شده‌اند.

بادامچیان تاکید کرد: دولت هم برای آنها چاره اندیشی ندارد؛ یعنی سیاست صحیحی که بورس را برای مردم مفید کند و دست سودجویان و فرصت طلبان را کوتاه نماید، ندارد.

وی افزود: دولت نمی‌تواند جلوی شرکت‌های دولتی که به بورس می‌آیند و تعادل بازار بورس را به ضرر مردم و به نفع خودشان به هم می‌زنند، بگیرد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی پیشنهاد داد: مجلس یک گروه نظارت ویژه از دارندگان اطلاعات بورسی، کارشناسان آگاه و همچنین نمایندگانی از بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای نظارت بر بورس و تهیه یک گزارش دقیق و جامع تشکیل دهد تا اقدامی انقلابی، سریع و دقیق را پیشنهاد دهند.

بادامچیان متذکر شد: مردم هم اگر به بورس وارد می‌شوند، با مازاد سرمایه خود وارد شوند و به امید کاذب سود سرشار، سرمایه‌های اساسی زندگی خود را نفروشند که دچار مشکلات بعدی شوند.

وی همچنین از دولت خواست به مشکل بورس به صورت جدی رسیدگی کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: هشت سال دفاع از شرف و ناموس و پاسداری از کشور و میهن اسلامی، افتخار مردم به ویژه جوانانی است که با خون و غیرت خود، فداکاری و ایثار و شهادت حماسه‌آفرینی کردند و افتخار خانواده‌های رزمندگان و همه ملت از شهری و روستایی و عشایری بود که پیر و جوان در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها به رهبری فرمانده کل قوا حضور یافتند و حمایت کردند و حاصل آن امروز در اقتدار نیروهای مسلح از سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج سرافراز مشاهده می‌شود که استکبار و استعمارگران را از هرگونه ماجراجویی باز می‌دارد و امنیت و اقتدار دفاعی ایران اسلامی را در همه صحنه‌ها با عزت، حکمت و مصلحت پاسداری می‌کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: انتظار ما این است که دولت با همکاری مجلس وزیری قوی و تجربه آموخته که بتواند امور بازرگانی، صنعت و معدن و سایر موارد مربوط به این وزارتخانه را در سال پایانی دولت به نحو مطلوب اداره کند، معرفی نماید تا با رای بالای نمایندگان ملت سر و سامانی موثر به مشکلات اقتصادی بدهد.

بادامچیان در پایان خیانت دولت بحرین در عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: سید حسن نصرالله این پیش‌بینی را داشت که بعد از خیانت بزرگ امارات که دست به چنگال جلادان اسرائیلی که آلوده به خون فلسطینیان است داد، تعدادی دیگر از دولت‌های منطقه که برده آمریکا هستند به دستور ترامپ با رژیم اشغالگر قدس ارتباط برقرار خواهند کرد.

بادامچیان گفت: این اقدامات، رژیم صهیونیستی را از سقوط محتوم نجات نمی‌دهد؛ بلکه چهره واقعی این سران حاکم را به ملت‌های مسلمان نشان می‌دهد تا آنها برای روی کار آوردن دولت‌های مستقل و اسلام خواه فعال‌تر شوند.

