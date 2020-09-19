بهترین مدافع خود را برای بازی با پرسپولیس از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا در گروه سوم، شب گذشته تیم الدحیل قطر در حالی مقابل الشارجه با نتیجه ۲ به ۴ شکست خورد که مهدی بن عطیه مدافع الدحیل در این بازی از زمین اخراج شد.

«ولید رکراکی» سرمربی الدحیل در نشست خبری بعد از این بازی تاکید کرد که شخصا صحنه اخراج بن عطیه را پس از پایان مسابقه بررسی کرده است و متوجه شده این بازیکن مستحق دریافت کارت قرمز نبوده است.

رکراکی گفت: من شخصا صحنه اخراج بن عطیه را بررسی کردم. با احترام به داور فکر می کنم این بازیکن مستحق اخراج نبود. البته یکی از بهترین مدافعان خود را (برای دیدار با پرسپولیس ایران) از دست خواهیم داد اما شکایتی نداریم. با برد در دیدار بعدی مقابل پرسپولیس به دنبال جبران این شکست خواهیم بود.

سرمربی الدحیل درباره شرایط مصدومان تیمش برای دیدار با پرسپولیس هم گفت: برای بازی بعد کریم بوضیاف و لوئیز جونیور را در اختیار داریم و این نکته مثبتی برای ما خواهد بود. برای پیروزی و صعود تلاش می کنیم و قادر به انجام آن هستیم. به قدرت بازیکنان خود ایمان داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و الدحیل ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه این هفته در قطر برگزار می شود. پرسپولیس در حال حاضر با ۷ امتیاز در صدر جدول است و التعاون عربستان و الدحیل قطر ۶ امتیازی هستند.