بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد پرسپولیس در مرحله گرهی لیگ قهرمانان آسیا در آستانه بازی با الدحیل قطر در هفته پنجم این مسابقات گفت: دو برد متوالی پرسپولیس مقابل التعاون باعث شده تا اعتماد به نفس این تیم در لیگ قهرمانان آسیا بازگردد. تمرکز بازیکنان بالا بود و این موضوع نشان دهنده میل آنها به بردن و کسب موفقیت بود.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران افزود: تاکتیک پرسپولیس نشان از اطلاعات بالای آنها از حریف داشت که مشخص کرد کادرفنی این تیم آنالیز دقیق داشته است. همین امر هم سبب شد تا پرسپولیس با وجود تغییرات در لیست بازیکنان خود به پیروزی برسد.

پیشکسوت سرخپوشان تاکید کرد: بازیکنان جدید ستاره نیستند ولی مطیع کادرفنی و در خدمت تیم هستند. این مولفه، برای تیمی همچون پرسپولیس که با توجه به بزرگی اش حاشیه های بزرگ هم دارد مهم است. بازیکن وظایف خودش را می شناسد و طبق آن عمل می کند.

ذوالفقارنسب در پایان راجع به شانس پیروزی پرسپولیس مقابل الدحیل اذعان داشت: پرسپولیس از لحاظ بدنی قوی است. این تیم خیلی خوب توانست حریف خود را تحت فشار قرار دهد. شناخت کافی از الدحیل ندارم اما این تیم یکی از قدرتمندترین های لیگ قهرمانان است. آنها ستاره های فراوان دارند ولی فکر می کنم پرسپولیس می تواند از پس آنها برآید.