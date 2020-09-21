به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل کثیر به دلیل ترک خوردگی انگشت پای خود قادر به همراهی پرسپولیس در دیدار امروز مقابل الدحیل قطر نیست.

مهاجم سرخپوشان که بلافاصله پس از جذب از سوی این تیم در نقل و انتقالات تابستانی در ترکیب اصلی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت قادر به پوشیدن کفش استوک ورزشی خود نیست تا کادر فنی پرسپولیس با خبری بد در آستانه دیدار با الدحیل روبرو شوند.

مصدومیت آل کثیر به گونه‌ای است که احتمال دوری او تا ۱۰ روز آینده از تمرینات نیز وجود دارد. با این حال کادر پزشکی پرسپولیس در تلاش است تا بتواند درد او را کاهش داده و سپس شرایط را برای بهبود او فراهم کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ امروز دوشنبه با الدحیل قطر در هفته پنجم از رقابت‌های گروه C لیگ قهرمانان آسیا بازی می‌کند.

این تیم پیش از مصاف با الدحیل با هفت امتیاز در صدر جدول حضور دارد. همچنین نماینده قطر نیز ۶ امتیازی است تا در رده سوم بایستد.