زمان مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی جذب اختصاصی قضاوت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در اطلاعیه ای زمان مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

مصاحبه علمی‌شفاهی داوطلبان دانشگاهی جذب اختصاصی از آبان ماه آغاز می‌گردد.

زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی تماس تلفنی ابلاغ خواهد شد. زمان مصاحبه علمی یکبار تعیین و ابلاغ می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در دو نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی:

۱. اصل و تصویر کارت ملی

۲. اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن

۳. اصل و تصویر مدارک تحصیلی

۴. گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل (ویژه مقطع کارشناسی ارشد که هنوز موفق به دفاع از پایان نامه نشده‌اند)

۵. گواهی لازم از کانون وکلاء دادگستری یا مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه برای وکلا و نفرات برتر آزمون‌های وکالت

تذکر ۱: همه مدارک می‌بایست در قطع A۴ تهیه و ارائه شوند.

تذکر ۲: در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.

الف- تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، طبقه نهم

ب- قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف

مواد امتحانی مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی:

- بخش حقوقی: حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی

- بخش جزایی: حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری

داوطلبان در صورت قبولی در مرحله مصاحبه علمی به مراحل آزمون شخصیت راه می‌یابند.

داوطلبان گرامی توجه داشته باشند ضمن رعایت نکات بهداشتی، به همراه داشتن ماسک در روز مصاحبه علمی الزامی است.