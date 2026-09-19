به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: سهمیه‌بندی و هدایت اجباری دانش‌آموزان به هنرستان‌ها بدون تأمین زیرساخت‌های آموزشی و تجهیزات کارگاهی موردنیاز، نه‌تنها اثربخشی فرآیند مهارت‌آموزی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به نارضایتی خانواده‌ها، سرخوردگی تحصیلی و هدررفت منابع آموزشی منجر شود.

وی افزود: در صورت فراهم نبودن زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز، هدایت اجباری دانش‌آموزان به رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نه‌تنها به ارتقای مهارت‌آموزی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند موجب نارضایتی خانواده‌ها، افت تحصیلی و کاهش انگیزه دانش‌آموزان شود.

بیات تصریح کرد: آینده تحصیلی دانش‌آموزان نباید با رویکردی دستوری و بدون توجه به ظرفیت واقعی هنرستان‌ها و امکانات موجود تعیین شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت فراهم نبودن زیرساخت‌ها و تجهیزات کارگاهی موردنیاز، هدایت اجباری دانش‌آموزان به رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نه‌تنها به مهارت‌آموزی مؤثر منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی خانواده‌ها، کاهش انگیزه دانش‌آموزان و افت تحصیلی شود؛ ازاین‌رو، توسعه این رشته‌ها باید متناسب با ظرفیت واقعی هنرستان‌ها و امکانات آموزشی موجود انجام گیرد.

وی تاکید کرد: هدایت تحصیلی دانش‌آموزان باید با توجه به ظرفیت واقعی زیرساخت‌های آموزشی انجام شود و لازم است شاخص‌ها و سهمیه‌های هدایت تحصیلی استان مرکزی بازنگری و تجهیزات هنرستان‌ها پیش از هرگونه تصمیم‌گیری اجباری تقویت شود.

مسائل اعتقادی و هویتی در زیست‌بوم آموزشی ابتدایی تقویت شود

فرماندار اراک بر ضرورت تقویت مؤلفه‌های اعتقادی و هویتی در زیست‌بوم آموزشی دوره ابتدایی و جبران خلأهای تربیتی موجود تأکید کرد.

عبدالرضا حاجی علی‌بیگی افزود: دوره ابتدایی پایه شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در محتوای آموزشی، خلأهای اعتقادی و هویتی جبران شود.

وی تصریح کرد: شورای آموزش و پرورش استان می‌تواند با بهره‌گیری از انعطاف محتوای آموزشی، موضوعات اعتقادی و هویتی را به‌عنوان «متمم» به برنامه‌های آموزشی اضافه و تصویب کند.

حاجی علی‌بیگی ادامه داد: تربیت نسلی توانمند و برخوردار از پیوند عمیق با هویت و ارزش‌های اعتقادی، نیازمند بازنگری هوشمندانه در برنامه‌های اجرایی آموزش و پرورش است.

فرماندار اراک تاکید کرد: مسائل اعتقادی، عبادی و اخلاقی از خلأهای سند تحول بنیادین است و باید در شورای آموزش و پرورش استان مرکزی برای تقویت این ساحت تربیتی و جبران کاستی‌های موجود، چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: در زیست‌بوم آموزشی دوره ابتدایی، با وجود پیش‌بینی حدود پنج ساعت آموزش و همخوانی نسبی سرفصل‌ها با سند بالادستی، جای ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی به‌طور محسوسی خالی است.

حاجی علی‌بیگی گفت: در زیست‌بوم آموزشی دوره ابتدایی، ساحت‌هایی از جمله همکاری اجتماعی، مسئولیت‌پذیری علمی، دانش و مهارت، هنر و زیست‌بدنی و سلامت پیش‌بینی شده است.

همه مدارس مرکزی در آستانه مهر؛ آموزش حضوری، محور بازگشایی

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: وزارت آموزش و پرورش سیاست قطعی خود را بر بازگشایی حضوری مدارس قرار داده و آموزش غیرحضوری تنها در شرایط بحرانی و به‌صورت محدود و نقطه‌ای اجرا خواهد شد.

عبدالرضا پیرحسینلو افزود: جشن بازگشایی مدارس با شعار «مهر، ایثار و در میدان حاضر» به‌صورت نمادین در مدرسه شاهد شهید دهقان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: جشن شکوفه‌ها و جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و هفتم، ۳۰ شهریورماه به‌ترتیب در مدارس حاج‌کاظمی و مادر برگزار می‌شود و زنگ غنچه‌ها نیز ۱۲ مهرماه همزمان با آغاز سال تحصیلی به صدا درمی‌آید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: مدیریت ترافیک در روزهای آغازین بازگشایی مدارس توسط پلیس راهور و فضاسازی فرهنگی و اطلاع‌رسانی صداوسیما برای بازگشت پرشور دانش‌آموزان به کلاس‌های درس ضروری است.

پیرحسینلو تاکید کرد: فضاسازی شهری، نصب بنر و استفاده از نمایشگرهای شهری و همچنین خط‌کشی و ایمن‌سازی معابر، به‌ویژه در اطراف مدارس ابتدایی، برای تسهیل بازگشایی مدارس ضروری است.