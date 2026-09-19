به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مناطق مختلف شهرداری تهران مجموعهای از اقدامات شهری و اجتماعی را برای استقبال از مهر در دستور کار قرار دادهاند؛ از بهسازی و توسعه فضاهای شهری و تقویت ناوگان حملونقل عمومی گرفته تا حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و توزیع بستههای تحصیلی. در این میان، برنامههایی برای افزایش دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی و فرهنگی، بهبود خدمات محلهای و آمادهسازی محیط پیرامونی مدارس نیز در حال اجراست.
زهرا شمساحسان، رئیس کمیتههای اجتماعی و ورزش شورای اسلامی شهر تهران، در نشست با مدیران شهری منطقه ۸، هیئت امنای محلات و نمایندگان شهروندان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدیریت شهری، هیئت امنای محلات و شهروندان تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای سومین دور بازدیدهای منطقهای و گفتوگو با شهروندان گفت: مسائل محلات باید از زبان مردم شناسایی و مطالبات ثبتشده به موضوعاتی مشخص و قابل پیگیری تبدیل شود.
شمساحسان با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجامشده در منطقه ۸ افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات شهروندان به موضوعات ورزشی، دسترسی به امکانات، وضعیت فضاهای عمومی، محیط زیست و خدمات اجتماعی اختصاص داشته است.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی منظم و شفاف مصوبات و تصمیمات مدیریت شهری به هیئت امنای محلات تأکید کرد و گفت: جدول تعرفهها و تخفیفات اماکن ورزشی، اجتماعی و فرهنگی باید در محل این مراکز و در معرض دید عموم نصب شود تا شهروندان، بهویژه خانوادهها، بانوان و نوجوانان، از هزینهها و تخفیفات قابل استفاده مطلع باشند.
رئیس کمیتههای اجتماعی و ورزش شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شفافیت در ارائه اطلاعات و اعلام عمومی تعرفهها میتواند ضمن افزایش دسترسی شهروندان به خدمات، به استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
در ادامه، فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی، بهسازی و نوسازی مجموعههای ورزشی منطقه، از بازگشایی مجموعه ورزشی شهدای نارمک در مهرماه خبر داد.
در این نشست همچنین موضوعاتی از جمله دسترسی به خدمات ورزشی، وضعیت فضای سبز و چمن حاشیه بزرگراه شهید باقری، رسیدگی به درختان، تأمین امکانات نشستن، وضعیت مراکز ورزشی و فرهنگی و تعیین تکلیف برخی زمینهای بلااستفاده مطرح و درباره آنها توضیحاتی ارائه شد.
ایجاد دسترسی جدید به بوستان علم و فناوری منطقه ۱۳
سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ تهران نیز در بازدید میدانی از پروژه بوستان علم و فناوری، از اجرای مسیر دسترسی جدید به این مجموعه خبر داد.
وی با اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژه ۱۱ هکتاری بوستان علم و فناوری گفت: با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی شهروندان، ایجاد دسترسی جدید به این مجموعه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال اجراست.
مرتضوی افزود: دستور احداث معبری از خیابان شهید افسریآذر به مجموعه علم و فناوری صادر شده و این مسیر با هدف تسهیل تردد و دسترسی شهروندان احداث خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به همکاری مشترک با سازمان بوستانها و شرکت یادمانسازه تأکید کرد: توسعه زیرساختهای بوستان علم و فناوری در کنار بهبود شبکه دسترسی پیرامونی، زمینه بهرهمندی آسانتر شهروندان از ظرفیتهای این مجموعه را فراهم میکند.
تغییر مبدأ خط ۴۵۱ و بهرهگیری از ۱۰ اتوبوس نوسازیشده
محمود کرمرودی، شهردار منطقه ۵ تهران، از تغییر مبدأ خط اتوبوسرانی ۴۵۱ با عنوان «پایانه جنتآباد – دانشگاه علوم و تحقیقات» خبر داد و گفت: همزمان با برنامههای «شنبههای امید و افتخار» و طرح استقبال از مهر، مبدأ این خط از روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ از پایانه جنتآباد به پایانه شهران منتقل میشود.
وی افزود: این خط در مسیرهای جنتآباد شمالی، آبشناسان غرب، میدان اول شهران، مترو خط ۶ شهدای کن، بلوار کوهسار، خیابان یکم شهران، میدان دوم شهران، میدان سوم شهران و پایانه شهران در هر دو مسیر رفت و برگشت تردد خواهد کرد.
کرمرودی ادامه داد: خط ۴۵۱ با استفاده از ۱۰ دستگاه اتوبوس نوسازیشده فعالیت میکند و زمان سرویسدهی آن از مبدأ پایانه شهران از ساعت ۵:۳۰ تا ۲۰:۴۵ و از مبدأ دانشگاه علوم و تحقیقات از ساعت ۶:۱۵ تا ۲۱:۳۰ تعیین شده است.
توزیع ۳ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان منطقه ۲
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران، نیز با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی گفت: آموزش حق بنیادین هر کودک است و مدیریت شهری منطقه خود را موظف میداند با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه آغاز سال تحصیلی دانشآموزان با امید به آینده را فراهم کند.
وی از اجرای پویش «سبز مهربانی» با هدف همافزایی میان ظرفیتهای مردمی، سرای محلات و سازمانهای مردمنهاد در قالب قرارگاه «ایران پیروز» خبر داد و افزود: این طرح با هدف شناسایی نیازهای محلات و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای حل مسائل اجتماعی اجرا شده است.
صالحی ادامه داد: در قالب این پویش و با مشارکت خیرین، سه هزار بسته لوازمالتحریر شامل کیف، نوشتافزار و اقلام ضروری آموزشی تهیه و با رعایت کرامت انسانی میان دانشآموزان شناساییشده توزیع شد.
شهردار منطقه ۲ در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای حمایتی برای توانمندسازی خانوادهها و دانشآموزان در چارچوب سیاستهای مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد تا با هدایت و هدفمندسازی ظرفیتهای مردمی، گامهای مؤثرتری در این زمینه برداشته شود.
توزیع ۱۲۰۰ بسته تحصیلی با طرح شهدای دانشآموز در منطقه ۱۴
همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، مرحله نخست پویش «مهر دارالمؤمنین» با تهیه و توزیع بیش از یکهزار و ۲۰۰ بسته نوشتافزار و ملزومات تحصیلی ویژه دانشآموزان کمبرخوردار منطقه ۱۴ اجرا شد.
شهرداری منطقه۱۴، این پویش با همکاری مدیریت شهری منطقه ۱۴، مجمع خیرین و کمیته امداد منطقه و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و کاهش بخشی از دغدغههای خانوادهها در آستانه بازگشایی مدارس برگزار شد.
نکته متمایز و پراحساس این پویش، طراحی خاص بستههای هدیه بود؛ بر روی کولهپشتیها و بستههای ارسالی، تصویری از شهدای دانشآموز (از جمله شهدای مدرسه میناب) نقش بسته بود تا علاوه بر تامین نیاز مادی، پیامی معنوی و انگیزشی به دانشآموزان منتقل شود و یاد عزیزان رفته را در قلبهای نسل آینده زنده نگه دارد.
شهردار منطقه ۱۴در حضور روئسای کمیته امداد منطقه، مدیران محلات و مدیران حوزه اجتماعی، ضمن بزرگداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و نام شهدای این مرز و بوم، با بیان اینکه معیشت مردم از دغدغه ها و اولویت های مدیریت شهری پایتخت است، گفت: در این راستا ما در منطقه با ایجاد تعامل با مجمع خیرین و کمیته امداد، تلاش میکنیم تا فرزندان ایران با آسایش و طیب خاطر بیشتری به تحصیل ادامه دهند.
وی یاداور شد: رزمایش مهر نیز با همین رویکرد شکل گرفته است تا در کنار تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار، پیام همدلی و مسئولیتپذیری جامعه را به آنان منتقل کند.
شهردار منطقه ۱۴ با تأکید بر ضرورت پیوند میان خدمات شهری و حمایتهای اجتماعی گفت: در شرایطی خاص کشور عزیزمان که مردم با چالشهای مختلفی مواجه هستند، اقدامات خیرخواهانه و حرکتهای همدلانه هر چند کوچک میتواند در کاهش بخشی از دغدغههای خانوادهها و بهبود شرایط اجتماعی مؤثر باشد.
شهرابی همچنین با اشاره به اجرای طرح جامع «استقبال از مهر» در منطقه ۱۴ گفت: اقدامات مدیریت شهری در آستانه سال تحصیلی جدید در دو محور زیرساختی و اجتماعی دنبال میشود؛ در بخش نخست، کمیتههای ترافیکی، عمرانی و خدمات شهری برای بهسازی و آمادهسازی محیط پیرامونی مدارس فعال شدهاند و در بخش اجتماعی نیز برنامههایی همچون رزمایشهای همدلی و توزیع بستههای حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: شهرداری منطقه ۱۴ تلاش دارد در تعامل با کمیته امداد و آموزش و پرورش و با بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی، مجموعههای شهری، خیرین و مشارکتهای محلهمحور، در کنار خانوادههای کمبرخوردار قرار گیرد و بخشی از دغدغههای آنان را کاهش دهد.
از این رو این قدم های خیر در طول سال تحصیلی در قالبهای مختلف اجتماعی و فرهنگی ادامه می یابد.
قمی: میدان راهآهن میزبان اجتماع بزرگ «امام زمانیها» در میلاد امام حسن عسکری(ع) میشود
شهردار منطقه ۱۱ از برگزاری اجتماع بزرگ «امام زمانیها» همزمان با میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع) در میدان راهآهن تهران خبر داد و گفت: این آیین با حضور عاشقان و منتظران حضرت ولیعصر(عج)، یکشنبه ۲۹ شهریورماه از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱، با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ «امام زمانیها» اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، میدان راهآهن تهران میزبان این اجتماع بزرگ مردمی خواهد بود.
وی افزود: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها، عاشقان و منتظران حضرت ولیعصر(عج) برگزار میشود و برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و هنری برای آن پیشبینی شده است.
قمی با بیان اینکه برگزاری این اجتماع فرصتی برای ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار است، گفت: میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، فرصتی ارزشمند برای ایجاد فضایی شاد و معنوی و تقویت پیوند مردم با فرهنگ اهلبیت(ع) است و مدیریت شهری منطقه ۱۱ در تلاش است زمینه برگزاری شایسته این آیین مردمی را فراهم کند.
شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: میدان راهآهن به عنوان یکی از میادین شاخص و پرتردد تهران، میزبان این اجتماع بزرگ خواهد بود و تلاش شده است برنامهای متنوع و در شأن شهروندان و خانوادههای تهرانی برگزار شود.
بر اساس این گزارش، در این مراسم حاج محمدحسین پویانفر و حاج عبدالرضا هلالی به مداحی خواهند پرداخت و خاله سارا و حامد سلطانی نیز اجرای برنامه را برعهده خواهند داشت.
همچنین حجتالاسلام سیدمحمد موسوی واعظ، دکتر سعید عزیزی، حمیدرضا احمدیوفا، حسین حقیقی، علیاکبر قلیج و کربلایی محسن عراقی از دیگر میهمانان و حاضران این اجتماع بزرگ خواهند بود.
اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، مداحی و برنامههای ویژه جشن میلاد از بخشهای این آیین است و در ادامه نیز نورافشانی ویژه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع) در میدان راهآهن اجرا خواهد شد.
قمی در پایان از عموم شهروندان، خانوادهها، ارادتمندان و علاقهمندان دعوت کرد با حضور در اجتماع بزرگ «امام زمانیها»، در جشن میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(ع) همراه و همدل باشند.
این اجتماع روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان راهآهن تهران برگزار خواهد شد.
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