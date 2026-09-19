به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفرنژاد ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای کشت گیاه رازک در آذربایجانشرقی اظهار کرد: توسعه این گیاه در مناطق دارای شرایط اقلیمی مناسب میتواند به تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی، ایجاد درآمد جانبی برای باغداران و توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی مرتبط کمک کند.
وی افزود: رازک گیاهی علفی، چندساله، سریعالرشد و بالارونده است که مخروطهای ماده آن بخش اقتصادی و قابل برداشت گیاه را تشکیل میدهند و با توجه به ویژگیهای رشدی، میتوان از ظرفیت این گیاه در الگوی کشت و فضاهای پیرامونی باغات استفاده کرد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی ادامه داد: یکی از روشهای مناسب برای توسعه کشت رازک، استفاده از حاشیه و پیرامون باغات و هدایت ساقههای این گیاه روی فنسها و حصارهای اطراف باغ است که علاوه بر ایجاد پوشش سبز و استفاده از فضای عمودی، امکان تولید محصول و ایجاد درآمد اقتصادی جانبی برای باغداران را فراهم میکند.
رازک ظرفیت توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی را دارد
جعفرنژاد با اشاره به کاربردهای مختلف رازک در صنایع غذایی و نوشیدنی گفت: مخروطهای ماده این گیاه حاوی ترکیباتی از جمله اسیدهای تلخ و اسانسهای معطر هستند که در صنایع غذایی و نوشیدنی، بهویژه ماءالشعیر، کاربرد دارند و برای ایجاد عطر، طعم و تلخی مورد استفاده قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع اقلیمی آذربایجانشرقی، شناسایی مناطق مستعد و توسعه ارقام مناسب رازک در شرایط اقلیمی مطلوب میتواند زمینه افزایش بهرهوری از منابع، ایجاد ارزش افزوده و شکلگیری حلقههای جدید در زنجیره تولید، فرآوری و عرضه این محصول را فراهم کند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به اجرای کشت رازک به صورت پایلوت در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵ هکتار کشت پایلوت رازک در نقاط مختلف استان و به صورت پراکنده انجام شده که منطقه خسروشاه یکی از کانونهای این کشت است.
توسعه کشت رازک نیازمند بررسیهای کارشناسی است
جعفرنژاد تأکید کرد: توسعه کشت این محصول باید بر پایه بررسیهای کارشناسی، شناسایی ارقام سازگار با اقلیم استان، ارزیابی اقتصادی تولید و توجه همزمان به بازار مصرف و صنایع فرآوری انجام شود.
وی افزود: در صورت اثبات توجیه فنی و اقتصادی، امکان توسعه هدفمند کشت رازک در مناطق مستعد آذربایجانشرقی فراهم خواهد شد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت: کشت گیاهان کمتوقع، دارای بازار مصرف و برخوردار از ظرفیت فرآوری در کنار محصولات اصلی میتواند بخشی از راهبرد تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد بهرهبرداران باشد.
وی ادامه داد: رازک نیز در صورت فراهم بودن زیرساختهای لازم و تأیید توجیه فنی و اقتصادی، میتواند در چارچوب این راهبرد مورد توجه قرار گیرد.
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