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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

۵ هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی زیر کشت پایلوت رازک

۵ هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی زیر کشت پایلوت رازک

تبریز- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از اجرای کشت پایلوت رازک در حدود ۵ هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: یکی از کانون‌های این کشت در منطقه خسروشاه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جعفرنژاد ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های کشت گیاه رازک در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: توسعه این گیاه در مناطق دارای شرایط اقلیمی مناسب می‌تواند به تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی، ایجاد درآمد جانبی برای باغداران و توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی مرتبط کمک کند.

وی افزود: رازک گیاهی علفی، چندساله، سریع‌الرشد و بالارونده است که مخروط‌های ماده آن بخش اقتصادی و قابل برداشت گیاه را تشکیل می‌دهند و با توجه به ویژگی‌های رشدی، می‌توان از ظرفیت این گیاه در الگوی کشت و فضاهای پیرامونی باغات استفاده کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: یکی از روش‌های مناسب برای توسعه کشت رازک، استفاده از حاشیه و پیرامون باغات و هدایت ساقه‌های این گیاه روی فنس‌ها و حصارهای اطراف باغ است که علاوه بر ایجاد پوشش سبز و استفاده از فضای عمودی، امکان تولید محصول و ایجاد درآمد اقتصادی جانبی برای باغداران را فراهم می‌کند.

رازک ظرفیت توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی را دارد

جعفرنژاد با اشاره به کاربردهای مختلف رازک در صنایع غذایی و نوشیدنی گفت: مخروط‌های ماده این گیاه حاوی ترکیباتی از جمله اسیدهای تلخ و اسانس‌های معطر هستند که در صنایع غذایی و نوشیدنی، به‌ویژه ماءالشعیر، کاربرد دارند و برای ایجاد عطر، طعم و تلخی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع اقلیمی آذربایجان‌شرقی، شناسایی مناطق مستعد و توسعه ارقام مناسب رازک در شرایط اقلیمی مطلوب می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری از منابع، ایجاد ارزش افزوده و شکل‌گیری حلقه‌های جدید در زنجیره تولید، فرآوری و عرضه این محصول را فراهم کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای کشت رازک به صورت پایلوت در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵ هکتار کشت پایلوت رازک در نقاط مختلف استان و به صورت پراکنده انجام شده که منطقه خسروشاه یکی از کانون‌های این کشت است.

۵ هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی زیر کشت پایلوت رازک

توسعه کشت رازک نیازمند بررسی‌های کارشناسی است

جعفرنژاد تأکید کرد: توسعه کشت این محصول باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی، شناسایی ارقام سازگار با اقلیم استان، ارزیابی اقتصادی تولید و توجه همزمان به بازار مصرف و صنایع فرآوری انجام شود.

وی افزود: در صورت اثبات توجیه فنی و اقتصادی، امکان توسعه هدفمند کشت رازک در مناطق مستعد آذربایجان‌شرقی فراهم خواهد شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: کشت گیاهان کم‌توقع، دارای بازار مصرف و برخوردار از ظرفیت فرآوری در کنار محصولات اصلی می‌تواند بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد بهره‌برداران باشد.

وی ادامه داد: رازک نیز در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و تأیید توجیه فنی و اقتصادی، می‌تواند در چارچوب این راهبرد مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6951728

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