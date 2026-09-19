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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

۱۰۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در بابل کشف شد

۱۰۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در بابل کشف شد

بابل - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از کشف و ضبط ۱۰۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در جریان بازرسی از یک واحد تولیدی در شهرستان بابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجان‌نژاد عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان در پی انجام بازرسی از یک واحد تولیدی در شهرستان بابل، ۱۰۶ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمز ارز را شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: دستگاه‌های کشف‌شده ضبط شده و پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی تشکیل شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده را بیش از هفت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پرونده این تخلف برای رسیدگی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

علیجان‌نژاد با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: شهروندان مازندرانی می‌توانند در صورت مشاهده مواردی از جمله گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالا، مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ یا سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

کد مطلب 6951720

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