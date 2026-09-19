۱۰۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در بابل کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجاننژاد عصر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان در پی انجام بازرسی از یک واحد تولیدی در شهرستان بابل، ۱۰۶ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمز ارز را شناسایی و کشف کردند.
وی افزود: دستگاههای کشفشده ضبط شده و پرونده تخلف برای طی مراحل قانونی تشکیل شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران ارزش پروندههای تشکیلشده را بیش از هفت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پرونده این تخلف برای رسیدگی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
علیجاننژاد با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: شهروندان مازندرانی میتوانند در صورت مشاهده مواردی از جمله گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالا، مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ یا سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
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