گفتگوی وزرای خارجه عمان و آلمان درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان و یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان روز شنبه در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه عمان اعلام کرد دو طرف در این تماس درباره اقداماتی برای کاهش تنش و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و همچنین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

این گفت‌وگو در حالی انجام شد که عمان در هفته‌های اخیر نقش میانجیگرانه فعالی در تلاش‌ها برای بازگرداندن تردد ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز داشته است. عمان و ایران در ماه اوت نیز درباره چارچوبی مرحله‌ای برای ازسرگیری کشتیرانی امن در این آبراه گفت‌وگو کرده بودند که شامل ایجاد یک کریدور موقت کشتیرانی و همکاری برای پاک‌سازی مین‌ها بود.

با این حال، نشست برنامه‌ریزی‌شده میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره سازوکار کشتیرانی در تنگه هرمز در هفته گذشته به تعویق افتاد و هنوز تاریخ جدیدی برای آن اعلام نشده است.

بر اساس داده‌های کشتیرانی که رویترز منتشر کرده، تردد کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز همچنان به‌ مراتب پایین‌تر از میانگین پیش از بحران قرار دارد.