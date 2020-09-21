محسن رضایی درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت مادر شهید والامقام سردار حاج محمد ابراهیم همت را تسلیت گفت.

متن پیام محسن رضایی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

مادر ارجمندِ سردار سرلشکر شهید حاج محمد ابراهیم همت، فرمانده پرآوازهء لشکر پرافتخار محمد رسول الله (ص)، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

این مادر صبور و پرهیزکار را، افتخار، همین بس که در دامان پر مهر خود فرزندی پرورش داد که نامش در تاریخ درخشان مجاهدات ملت ایران، جاودانه است.

درگذشت این ام الشهید را به مردم شریف استان اصفهان و بویژه به اهالی صمیمی و قدرشناس شهرضا و بعموم وابستگان ومصیبت دیدگان، خاصه فرزندان آنمرحومه، علی الخصوص برادرگرامی سردار ولی الله همت و نیز به نوه ارجمندش آقای محمدمهدی همت تسلیت می گویم و از درگاه حضرت حق، برای آن فقیده سعیده، غفران و آمرزش و برای بازماندگان محترم، شکیبایی و آرامش طلب می‌کنم.

محسن رضایی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام