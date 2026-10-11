به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقام های این رژیم اعلام کرد که نتانیاهو امشب برای بررسی تحولات جبهه‌های مختلف به‌ویژه ایران نشست امنیتی برگزار خواهد کرد.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، نشست امنیتی نتانیاهو پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران برگزار می شود.

در این نشست علاوه بر ایران، تحولات سایر جبهه‌ها یعنی لبنان، سوریه و غزه بررسی خواهد شد و نتانیاهو با رؤسای دستگاه‌های امنیتی رایزنی خواهد کرد.

کانال ١٣ رژیم صهیونیستی پیشتر نیز مدعی شده بود که اسرائیل در حال حاضر برنامه‌ای برای آغاز عملیات نظامی علیه ایران ندارد، اما نهادهای امنیتی این رژیم نگرانند ایران قبل از انتخابات اسرائیل حمله پیش‌دستانه انجام دهد.