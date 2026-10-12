مقررات اسکوتر در انتظار ابلاغ؛ آمار امسال از فوت بانوان موتورسوار

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در جریان بازدید از خبرگزاری مهر با تشریح برنامه‌های پلیس برای مدیریت ترافیک پایتخت در آغاز سال تحصیلی، از اجرای طرح حضور بانوان پلیس مقابل مدارس دخترانه به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدید در حوزه ایمنی دانش‌آموزان یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای مدیریت ترافیک مهرماه از ماه‌های قبل آغاز شده است، اظهار کرد: از ابتدای مردادماه، جلسات مشترکی با حضور مجموعه‌های مرتبط با حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد تا شرایط لازم برای بازگشایی مدارس و مدیریت تردد در معابر پایتخت فراهم شود.

موسوی‌پور افزود: این جلسات با رویکرد «آمادگی پیشگیرانه، اقدام هماهنگ و هدفمند و مشارکت شهروندان» برگزار شد و در جریان بررسی راهکارهای مختلف برای ارتقای ایمنی مدارس، پیشنهاد حضور بانوان پلیس راهور مقابل مدارس دخترانه مطرح شد.

وی ادامه داد: این پیشنهاد از سوی یکی از همکاران خانم در جریان جلسات کارشناسی ارائه شد و پس از بررسی، مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه، مراحل کارشناسی، دریافت مجوزهای لازم و آموزش نیروها انجام شد تا این طرح از ابتدای مهرماه به اجرا درآید.

استقبال شهروندان از حضور بانوان پلیس در مدارس دخترانه

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به بازخوردهای مثبت اجرای این طرح گفت: حضور بانوان پلیس مقابل مدارس دخترانه با استقبال شهروندان مواجه شده است و می‌تواند به افزایش تعامل با دانش‌آموزان و خانواده‌ها و تقویت رعایت مقررات ترافیکی در اطراف مدارس کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت و آرامش دانش‌آموزان هنگام ورود و خروج از مدارس افزود: مدیریت ترافیک اطراف مراکز آموزشی تنها به روان‌سازی عبور و مرور محدود نمی‌شود، بلکه حفظ ایمنی دانش‌آموزان و همراهی خانواده‌ها نیز از اولویت‌های پلیس راهور است.

۶۵ دبستان دخترانه در فهرست اجرای طرح

موسوی‌پور با اشاره به برنامه پلیس برای گسترش این طرح در تهران اظهار کرد: در مرحله نخست، ۶۵ دبستان دخترانه برای اجرای این برنامه شناسایی شده‌اند و امیدواریم با فراهم‌شدن مقدمات لازم، امکان پوشش این مدارس در مرحله مکمل فراهم شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای اجرای مرحله بعدی طرح از نیمه دوم آبان‌ماه در حال انجام است و جزئیات نهایی آن پس از تکمیل بررسی‌ها و طی مراحل لازم اعلام خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین با اشاره به ظرفیت این تجربه برای استفاده در دیگر استان‌ها گفت: در صورت تکمیل و ارزیابی نتایج طرح، می‌توان تجربه اجرای آن را در قالب برنامه‌ای فرهنگی و ترافیکی به سایر مناطق کشور معرفی کرد. بر همین اساس، برگزاری برنامه‌ای در بهمن‌ماه برای ارائه تجربه‌ها و نتایج این طرح نیز مطرح شده است.

هشدار درباره تردد دانش‌آموزان با اسکیت و اسکوتر

موسوی‌پور در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره استفاده دانش‌آموزان از اسکیت و اسکوتر برای رفت‌وآمد در معابر شهری گفت: موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تردد این وسایل در پلیس راهور فراجا در حال بررسی است و تاکنون دستورالعمل نهایی در این زمینه به پلیس راهور تهران بزرگ ابلاغ نشده است.

وی با هشدار نسبت به تردد با این وسایل در مسیرهای پرخطر، به‌ویژه خطوط ویژه اتوبوس‌رانی، اظهار کرد: حرکت در مسیر اتوبوس‌ها می‌تواند خطرآفرین باشد؛ چراکه اتوبوس وسیله نقلیه سنگینی است و توقف ناگهانی آن دشوارتر از خودروهای معمولی است. ازاین‌رو، تردد دانش‌آموزان با اسکیت و اسکوتر در چنین مسیرهایی می‌تواند احتمال وقوع حوادث جدی را افزایش دهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بر ضرورت آگاه‌سازی خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: والدین باید فرزندان خود را با خطرات تردد در معابر عمومی آشنا کنند و تا زمان ابلاغ ضوابط مشخص، از رفت‌وآمد با این وسایل در مسیرهای پرخطر جلوگیری شود.

موسوی‌پور با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت خانواده‌ها در ارتقای ایمنی ترافیکی دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در کنار رعایت مقررات از سوی شهروندان می‌تواند به کاهش خطرات ترافیکی در اطراف مدارس کمک کند.

ثبت دو مورد فوت بانوان موتورسوار در تصادفات امسال

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در پاسخ به پرسشی درباره تصادفات موتورسواران زن اظهار کرد: تا جایی که در خاطرم هست، از ابتدای سال جاری تاکنون دو مورد فوت مربوط به بانوانی ثبت شده است که هنگام وقوع تصادف، راکب موتورسیکلت بوده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت بررسی حوادث مرتبط با موتورسواران، بر ضرورت توجه به ایمنی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برای همه کاربران ترافیکی تأکید کرد.