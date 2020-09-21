به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه (سوم مهر ماه)، برای دیدار با مقامات روسیه به مسکو سفر می‌کند.

سفرِ ظریف به مسکو برای ادامه رایزنی‌ها بین ایران و روسیه صورت می‌گیرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش از این، ۳۱ تیر ماه سال جاری به مسکو سفر کرده بود تا علاوه بر ارائه پیام رئیس جمهوری کشورمان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، در خصوص برجام، تحولات منطقه‌ای و تبادل نظر در خصوص مسائل بین‌المللی و آینده توافق ۲۰ ساله ایران و روسیه که سال آینده به پایان می‌رسد، با همتای روس خود گفتگو کند.