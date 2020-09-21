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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۲۲

پنج‌شنبه هفته جاری؛

«ظریف» به روسیه می‌رود

«ظریف» به روسیه می‌رود

وزیر امور خارجه کشورمان روز پنج‌شنبه به روسیه سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه (سوم مهر ماه)، برای دیدار با مقامات روسیه به مسکو سفر می‌کند.

سفرِ ظریف به مسکو برای ادامه رایزنی‌ها بین ایران و روسیه صورت می‌گیرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش از این، ۳۱ تیر ماه سال جاری به مسکو سفر کرده بود تا علاوه بر ارائه پیام رئیس جمهوری کشورمان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، در خصوص برجام، تحولات منطقه‌ای و تبادل نظر در خصوص مسائل بین‌المللی و آینده توافق ۲۰ ساله ایران و روسیه که سال آینده به پایان می‌رسد، با همتای روس خود گفتگو کند.

کد مطلب 5029444
محسن احدی

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    نظرات

    • محسن IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      1 0
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      شده خاله بازی اونا امروز میان فردا شما میرید بازدید پس بدید ؟ مردم دنبال نان هستند آقای ظریف ! هزینه هر سفر شما چقدر است ؟ ما که از این سفرها سوغاتی جز بدبختی ندیدیم از روسیه و چین اما شما عشق کن
    • علی IR ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 1
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      با دیپلماسی فعال کشورها باقی مانده در برجام را ترغیب به تحقق حقوق اقتصادی ما مطابق برجام کنیم و برای دور زدن تحریم های یکجانبه آمریکا ساز و کارهای مالی و تجاری با آنان ایجاد کنیم
    • علی IR ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 2
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      روسیه و چین نیز هدف تحریم یکجانبه آمریکا هستند. از طریق اقدامات جمعی و اتحاد اقتصادی با این دو کشور طرحی راهبردی ایجاد کنیم برای خارج کردن اهرم تحریم و فشار از دست غرب تا تحریم هایشان کم اثر شوند
    • علی IR ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 1
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      ایجاد سازوکار الکترونیک انتقال ارز با چین و روسیه که جایگزین سوییفت شود و همکاری روسیه برای تقویت اوپک پلاس و فروش نفت اعضای اوپک از طریق این سازمان و با برند اوپک تا تحریم نفتی بی اثر شود راه گشاست

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