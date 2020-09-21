انتقاد امام جمعه لواسان از واگذاری خودرو قسطی به نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید لواسانی طی ۳ پیام توییتری در واکنش به خبر واگذاری خودروهای دنا پلاس به قیمت کارخانه یعنی ۳۰۰ میلیون تومان و به صورت اقساطی به نمایندگان که اکثر نمایندگان این خودروها را دریافت کرده‌اند اظهار داشت: یکی از نمایندگان محترم توضیح دادند که قیمت دنا پلاس تحویلی به نمایندگان ۳۰۲ میلیون تومان است که ۳ ساله از حقوق آنان کم می‌شود یعنی حدوداً ماهی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.

اشتباه نکردم؟ نمایندگان ماهیانه چقدر می‌گیرند؟ خوب می‌خواستید ماشین بدهید چرا پژو پارس تیبا ندادید؟

در توییت دوم آمده است: واقعاً غیر قابل پذیرش است اینکه چرا ماشین ایرانی این همه گران است بماند اما اینکه نمایندگان مجلس دنا پلاس را قسطی گرفتند یعنی چه آیا معنایش تضمین تخلفات خودروسازان و چراغ سبز برای سرکیسه کردن مردم نیست؟ شفافیت و پاسخگویی چه شد؟ منتظر روشنگری نمایندگان انقلابی هستیم!

امام جمعه لواسان در توییت سوم عنوان داشت: روح الله ایزدخواه نماینده تهران از دریافت دنا پلاس انصراف داد، این درست است و توقع از نماینده مردم همین است.