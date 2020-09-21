سقوط ۸۰۰ واحدی داوجونز در ساعات اولیه معاملات امروز آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، آغاز معاملات روز دوشنبه آمریکا با سقوط سنگین سهام همراه شد. نگرانی از ادامه بحران کرونا و نامشخص بودن کمک‌های اقتصادی آینده بر شاخص‌های سهام سنگینی کرد.

تا ساعت ۱۸:۲۰ به وقت تهران میانگین صنعتی داو جونز ۸۲۶.۰۸ واحد یا ۲.۹۹ درصد سقوط کرد و به ۲۶٫۸۳۱.۳۴ واحد رسید.

اس‌اندپی ۸۴.۰۵ واحد یا ۲.۵۳ درصد سقوط کرد و به ۳٫۲۳۴.۷۴ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۲۲۸.۶۰ واحد یا ۲.۱۲ درصد سقوط کرد و به ۱۰٫۵۶۴.۶۸ واحد رسید.

هر سه شاخص سهام آمریکا امروز اولین روز معاملاتی خود را پس از سومین افت متوالی هفتگی آغاز کرده‌اند.

سقوط امروز داوجونز را در مسیر ثبت بدترین سقوط روزانه خود از ۱۱ ژوئن به بعد قرار می‌دهد. داوجونز در آن روز بیش از ۶ درصد سقوط کرده بود.