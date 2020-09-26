حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قرارداد ویلموتس، گفت: برای اینکه چنین افرادی نتوانند سر کشورمان کلاه بگذارند، باید هنگام قرارداد با آنها از وکلای کاردان استفاده می شد.

وی بیان کرد: واقعاً برای بنده عجیب است کسانی که در قرارداد با این مربی نقش داشتند، هیچ توجهی به مفاد قرارداد نکرده و یک قرارداد آبکی و ضعیفی را امضا کردند که این قرارداد ضعیف باعث مشکلاتی برای کشورمان به ویژه جامعه ورزشی جمهوری اسلامی ایران شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انعقاد این قرارداد ضعیف باعث شده است که نه تنها کشور از این لحاظ متضرر شود و غرامت دهد، بلکه باید هزینه کلانی را هم به وکیلی کاردان دهیم تا این پرونده را رسیدگی کند تا درخواست تجدیدنظر به این پرونده طی شود.

غضنفرآبادی تاکید کرد: اگر گرفتن وکیل برای ما منفعتی دارد و باعث می شود که نتیجه حکم فیفا درباره ویلموتس تغییر کند، باید این کار را انجام دهیم، اما اگر نفعی برای ما ندارد بهتر است وکیل نگیریم چرا که وکیلی که بخواهد روی این پرونده کار کند، حق الوکاله زیادی دریافت خواهد کرد.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی گفت: در واقع اگر احتمال بالایی وجود دارد که در دادگاه تجدیدنظر موفق می شویم، باید برای گرفتن وکیل اقدام شود اما در غیر این صورت ضرورتی به انجام این کار نیست.

غضنفرآبادی تاکید کرد: حتماً باید با کسانی که این قرارداد را منعقد کردند و هر فرد دیگری که به اموال و سرمایه‌های مملکت صدمه می زند، برخورد قضایی شود چرا که این افراد فاقد صلاحیت هستند و حتی باید جریمه شوند.

وی تصریح کرد: البته بنده نمی گویم که این افراد قرارداد ویلموتس را تعمدا ضعیف بسته‌اند، اما معتقدم که این افراد در انعقاد قرارداد بی دقتی و بی کفایتی داشته‌اند و باید پاسخگو باشند.