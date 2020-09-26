جهش ۳۵۰ واحدی داوجونز با جهش سهام تکنولوژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، در پایان معاملات روز جمعه آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران) با جهش سهام تکنولوژی سهام والاستریت جهش کرد تا بخشی از افت هفته گذشته خود را جبران کند. سهام تکنولوژی هم بخشی از سقوط این ماه خود را جبران کردند.
میانگین صنعتی داو جونز ۳۵۸.۵۲ واحد یا ۱.۳۴ درصد جهش کرد و در ۲۷٫۱۷۳.۹۶ واحد بسته شد.
اساندپی ۱.۶۰ درصد جهش کرد و به ۳٫۲۹۸.۴۶ واحد رسید در حالی که کامپوزیت نزدک با جهش بزرگ ۲.۲۶ درصدی در. ۱۰٫۹۱۳.۵۶ واحد بسته شد.
این بهترین روز شاخصهای سهام آمریکا از ۹ سپتامبر تا کنون است.
سهام آمازون در معاملات دیشب ۲.۵ درصد و سهام فیسبوک ۲.۱ درصد جهش کردند. اپل ۳.۸ درصد به ارزش خود افزود و مایکروسافت ۲.۳ درصد بالا آمد. زیرشاخص تکنولوژی اساندپی ۲.۴ درصد جهش کرد تا بهترین روز خود از ۹ سپتامبر تا کنون را ثبت کند.
با این وجود شاخصهای داوجونز و اساندپی چهارمین افت هفتگی متوالی خود را ثبت کردند. این بلندترین توالی افت این شاخصها از آگوست ۲۰۱۹ تا کنون است. شاخص کامپوزیت نزدک این هفته ۱.۱ درصد بالا آمد تا اولین رشد هفتگی خود در ۴ هفته اخیر را به ثبت برساند.
نوسان این هفته بازارهای سهام آمریکا به دنبال نگرانی از چشمانداز مبهم اقتصاد آمریکا و نامشخص بودن وضعیت بسته کمک مالی جدید اتفاق افتاد.
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