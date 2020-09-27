حمید بردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک روز آتش‌نشان و ایمنی اظهار داشت: آتش‌نشانان خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه می‌کنند و با جانفشانی برای نجات جان همنوعان اهتمام می‌ورزند.

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر از فعالیت ۴۲ ایستگاه آتش‌نشانی استاندارد در شهرهای استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: در شهرهای استان ۴۲ ایستگاه آتش نشانی استاندارد و مجهز، فعال و در حال خدمات رسانی تمام وقت هستند.

بردستانی به پروژه‌های در دست اجرا در این حوزه اشاره کرد و افزود: یک ایستگاه در شهر خورموج با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و یک ایستگاه در بادوله با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در دست اجرا است.

فعالیت ۴۱۲ نفر در آتش‌نشانی‌های استان

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: در حال حاضر، ۴۱۲ نفر در ایستگاه‌های آتش نشانی شهرهای استان مشغول به انجام وظیفه هستند.

بردستانی تصریح کرد: ۲ خودرو نیمه سنگین از سهمیه اختصاصی سازمان شهرداری‌ها توسط دفتر شهری به آباد تنگستان و خارگ تحویل داده شده است.

تجهیز ایستگاه‌ها

وی در ارتباط با برنامه‌های اجرایی به مناسبت روز آتش‌نشان در استان بوشهر نیز بیان کرد: راه‌اندازی ایستگاه آتش نشانی با تمام تجهیزات اعم از ساختمان استاندارد دو آشیانه، خودرو نیمه سنگین و نیروهای متخصص و آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آتش نشانی شهر بهارستان و ایستگاه شماره ۲ بندر دیر با پیش بینی اعتبار مجموعاً ۳۵ میلیارد ریال از این برنامه‌ها هستند.

بردستانی تصریح کرد: واگذاری ۲۳ دستگاه تنفسی، ۵۵ عدد تجهیزات فردی و ۵۵ دست لباس آتش نشانی در سال جاری نیز از دیگر اقدامات در این حوزه است.

استخدام نیروهای جدید

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر همچنین از استخدام پیمانی ۶۲ نفر نیروی آتش‌نشان و راننده آتش‌نشان از طریق آزمون فنی و تخصصی خبر داد و افزود: این تعداد نیروی آتش‌نشان و راننده از ابتدای سال در شهرداری‌ها مشغول به‌کار شده‌اند.

بردستانی گفت: از همه توان و ظرفیت موجود برای ارتقای سطح کیفی آتش‌نشانی‌های مستقر در شهرداری‌های استان بهره می‌بریم و هیچ فرصتی را در این راستا هدر نخواهیم داد.