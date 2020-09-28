شماره ۸۴ ماهنامه حلقه ‌وصل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مخاطبان در تازه ترین شماره ماهنامه حلقه‎وصل می‌توانند سناریوهای مختلف برای برگزاری پیاده‌‎روی اربعین در شرایط کرونایی و ویژگی‌های انسان‌های «خودپرداز» با مطالعه موردی زندگی شهید مهدی حبیب‌پور و تلاش‌های مجاهدانه حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی را مطالعه کنند.

صادق یزدانی سردبیر ماهنامه حلقه‌وصل در سرمقاله این شماره با اشاره به وجود برخی افراد ارزشمند در جامعه ما نوشته است: «اگر فرصت ندارید نیازی نیست همه این مطلب را بخوانید، فقط بدانید خلاصه همه حرفی که قرار است در این شماره بیان شود این است که مؤمن در هیچ چارچوبی نمی‌گنجد». یزدانی در ادامه با برشمردن ویژگی‌های آدم‌هایی که در خودشان «ظرفیت‌گشایی» می‌کنند، وجود آنها را در جامعه نادر می‌داند و می‌نویسد: «این آدم‌ها پیش از دیگرپردازی، خودپرداز هستند که می‌توانند دست دیگران را هم بگیرند و آنها را بالا بکشند…». سردبیر ماهنامه حلقه‌وصل در پایان تاکید می‌کند که «یافتن و شناساندن این آدم‌ها کار ارزشمندی است، اما نکته مهم‌تر تکثیر این آدم‌ها برای زندگی امروز جامعه است».

بخش «لعل» شماره ۸۴ ماهنامه حلقه‎وصل به موضوع برگزاری پیاده‎روی اربعین در شرایط کرونایی اختصاص یافته است. در این بخش سجاد عبداللهی در یادداشتی به این سوال پاسخ داده است که «آیا با وجود کرونا می‌شود پیاده‎روی اربعین را باشکوه‌تر از همیشه برگزار کرد؟». حجت‌الاسلام محمدمهدی فاطمی‌صدر، در یک گفت‌وگوی چالشی «چاووش کردن» را الگوی امسال و هر سال ما در صورت تداوم ویروس کرونا می‌داند و تاکید دارد که «پیاده‌روی اربعین تعطیل نیست». مهدی قاسمی، مدیر مرکز علمی مطالعات اربعین نیز با بررسی احتمالات رفتاری کرونا در اربعین می‌گوید: «اربعین امسال با ماهیت مردمی‌اش طرح جدید درمی‌اندازد و منتظر سناریوهای ما نمی‌ماند». در این بخش سخنان جذاب و خواندنی حجت‌الاسلام پناهیان با موضوع «زندگی با سیستم اربعین!» پوشش داده شده است.

به سیاق شماره گذشته، حلقه‎وصل این بار در بخش «رواق»، به سراغ «شهید مهدی حبیب‌پور» از شهدای سلامت و از جهادگران خدمات اجتماعی رفته است و در گفت‌وگو با جواد حیدری و علی اصغر پیراحمدی، از دوستان و همکاران قدیمی شهید حبیب‌پور، نگاهی به مقاطع مختلف زندگی این شهید جهادگر داشته است. در ادامه نیز جواد تاجیک، در یادداشتی نگاه بلند و نیت صاف شهید حبیب‌پور را وصف کرده است.

«ساختار یا ساختمان؛ اولویت با کدام است و راهکار چیست؟» موضوع محوری بخش «گره» شماره ۸۴ ماهنامه حلقه‌وصل است. در این بخش محمدحسن استرحام در یادداشتی بحران مکان در فعالیت‌های فرهنگی را آسیب‎شناسی کرده و تاکید دارد: «بدونِ جا، مرغ هم تخم نمی‌کند». «انجام رسالت با زیستن و نفس کشیدن در کاخ» عنوان یادداشت حسین قیامت است که در آن، اندیشه را مهم‌تر از مکان می‌داند. سید محمد حسینی نیز در گفت‌وگو با حلقه‌وصل تاکید دارد که «فضای مناسب، متضمن ماندگاری مجموعه فرهنگی است». حلقه‌وصل درباره این موضوع، با برخی فعالان فرهنگی کشور نیز گفت‌وگو کرده و نظرات آنها را جویا شده است.

بررسی فعالیت‌ها و دلایل موفقیت هیئت یا مهدی (عج) شهرک واوان، موضوع بخش «سرو» ماهنامه حلقه‌وصل است. در این بخش با حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی، مسئول این هیئت، گفت‌وگوی مفصلی انجام شده و درباره تلاشی بچه‌های ورزشکار المپیکی در این هیأت انجام داده‌اند، نکات خواندنی و مهمی بیان شده است. همچنین سیدمهرداد زمانی (عضو تیم ملی جودو)، سیدشاهین موسوی (عضو تیم ملی بوکس) و مهدی بالازاده، در یادداشتی قصه حضورشان در هیئت یا مهدی را شرح داده‌اند.

در بخش «خلوص» ماهنامه حلقه‌وصل، صحبت‌های آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در سومین سالگرد جنگ تحمیلی پیرامون اثرات جنگ تحمیلی بر مردم و انقلاب، مواضع ابرقدرت‌ها در مقابل جمهوری اسلامی ایران و خاطرات ایشان از جنگ، بازخوانی شده است. بازخوانی روایتی که این روزها خواندنی‌تر و جذاب‌تر است.

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