کتاب دفاع مقدسی «ساجی» با ترجمه انگلیسی منتشر شد

علی اکبر جباری، استاد دانشگاه یزد و نماینده مترجمان کتاب ساجی به زبان انگلیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به علاقه مردم کشورهای اروپایی به مطالعه، یکی از بهترین راه‌های معرفی انقلاب اسلامی به این کشورها ترجمه آثار مربوط به انقلاب و دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه دو سوم مردم جهان قادرند به زبان انگلیسی بنویسند و یا متون انگلیسی را مطالعه کنند، افزود: چنانچه آثاری پس از ترجمه به صورت رایگان روی سایت و در دسترس همه مردم جهان قرار گیرد و خانواده شهدا و فرهیختگان پاسخگوی ابهامات خوانندگان غیر فارسی زبان باشند، این اقدام در گسترش فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس بسیار مؤثر است.

جباری ادامه داد: خصوصیت ویژه کتاب ساجی این است که همسر شهید در همه صحنه‌ها حضور داشته و صحنه‌ها را به وضوح به تصویر می‌کشد.

استاد دانشگاه یزد اظهار داشت: این کتاب تمامی خاطرات رزمنده شهید هم در صحنه‌های نبرد و هم مسائل خانواده را به تصویر کشیده و علاوه بر تأثیرگذاری فرهنگی، حقانیت ایران اسلامی را به خواننده ثابت می‌کند.

به گزارش مهر، نویسنده این کتاب بهناز ضرابی زاده است که داستان را بر اساس خاطرات نسرین باقرزاده، همسر شهید بهمن باقری به رشته تحریر درآورده و احمدرضا اسلامی زاده، حسین جهان تیغ و علی اکبر جباری گروه مترجمان این کتاب هستند.