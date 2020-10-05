به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه پروژه، نمایش «مرز» که پیش از این قرار بود با نام «اخته» در تماشاخانه دیوار چهارم اجرا برود بعد از بازبینی و کسب مجوز از تاریخ ۱۹ مهر لغایت ۲ آبان ساعت ۲۱:۳۰ روی صحنه خواهد رفت.

امید اولیایی کارگردان نمایش درباره مضمون این اثر نمایشی توضیح داد: این نمایش روایتگر سختی و مشقت زندگی کولبران است و تمام داستان از نگاه و زبان سرباز مرزبانی به نام امید روایت می شود. این اثر قصد دارد شرایط سخت زندگی در نقاط مرزی را نشان دهد و هدف از اجرای آن بازگو کردن موضوعاتی است که غالبا در رسانه ها قربانی سلیقه افراد می شود و یا دستاویزی برای اهداف بعضی ها اما ذره ای از مشکلات آن عزیزان حل نمی شود و نخواهد شد. در این نمایش سعی شده است درد یک کولبر را از زبان سربازی وظیفه نشان دهیم، این کار برای قرار گرفتن در همان شرایط و لمس ماجرایی است که این روزها به یکی از دردناکترین موضوعات اجتماعی تبدیل شده است. در این نمایش کولبر قهرمانی است که در سخت ترین شرایط تلاش می کند و مسببین این شرایط شاید همه ما باشیم که در مواجه با این موضوعات دردناک تنها به حرف زدن و پناه گرفتن در صفحات مجازی بسنده می کنیم بی آنکه حرکتی برای هم وطنانمان انجام دهیم.

وی اضافه کرد: من و نویسنده «مرز» حمیدرضا اسدزاده هر ۲ دغدغه اجرا و ساخت نمایش با مسایل اجتماعی را داریم و باور داریم تئاتر صحنه مردم است و هنرمند صدای بلند مردم. صحنه تئاتر محل به اشتراک گذاشتن عقاید و صحبت از زیبایی است، تئاتر هنر فاخری است که به سیاست آلوده نمی شود اما جایی که لازم باشد منتقد موضوعاتی خواهد بود که ریشه در درد مردم دارند. تئاتر هنری است بدون مرز و محدود نشدنی و صحنه نمایش محلی است که همه مردم به آن باور دارند پس چه راهی بهتر از هنر نمایش و صحنه تئاتر برای بیان صداهای خاموش.

عوامل این اثر نمایشی عبارتند از کارگردان و بازیگر: امید اولیایی، نویسنده: حمیدرضا اسدزاده، مشاور کارگردان: مسعود ترابی، مدیر روابط عمومی و هماهنگی: گیتی شاکری، مدیر رسانه: محمد حسین عبداللهی، دستیارکارگردان: سینا منتظری، مریم رضایی، منشی صحنه: ساناز گراوند، طراح نور: پدرام رضوانی، عکاسان: کوروش برزی، سمیه شوقیان، گریم: پروین شفیعی، طراح پوستر و بروشور: مینا قانع، با تشکر از امیرخدامی، رضا آشفته، مجتبی کاظمی، حسین جزایری و ایمان نظری.